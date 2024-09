Roma, giocherà con la Primavera: richiesta accettata

Dopo la vittoria di ieri contro il Venezia di Di Francesco, in casa Roma c’è da registrare la notizia di una richiesta accettata.

La Roma di Ivan Juric, dopo il pareggio di giovedì scorso in Europa League contro l’Athletic Bilbao, ha battuto ieri allo Stadio Olimpico il Venezia dell’ex giocatore e tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. Anche se la prima frazione di gara non è stata giocata bene dalla squadra capitolina.

Nel primo tempo, infatti, il Venezia è prima passato in vantaggio con Joel Pohjanpalo e poi ha sfiorato il secondo gol. Mentre nella ripresa, soprattutto negli ultimi 25 minuti, la Roma ha raddrizzato il match con il gol di Bryan Cristante (aiutato dalla deviazione di Bovio) ed il gol del giovanissimo Pisilli.

Con questo successo, di fatto, la Roma è risalita un po’ in classifica, visto che adesso è al nono posto con soli due punti di svantaggio dal quarto posto. I giallorossi sono ora attesi dal match di giovedì prossimo contro gli svedesi dell’Elfsborg, ma prima bisogna segnalare delle novità che riguardano uno dei prospetti del team capitolino.

La Roma ha accettato la richiesta di Samuel Dahl di giocare con la Primavera

Come scritto sul proprio profilo di X fa Filippo Biafora, giornalista de ‘Il Tempo’, Samuel Dahl giocherà quest’oggi con la Primavera di mister Falsini. E’ stato lo stesso terzino a chiedere a Ghisolfi per riuscire a mettere minuti nelle gambe, visto che per lui è stata una brutta mazzata non essere inserito nella lista Uefa.

Florent Ghisolfi, dunque, avrebbe risposto a Dahl di porre la massima fiducia in lui dopo averlo acquistato questa estate per 4 milioni di euro, più bonus, ed il 10% sulla sua futura rivendita a favore della sua ex squadra, ovvero il Djurgarden. Nel frattempo, ricordiamo che la Roma Primavera giocherà quest’oggi contro la Fiorentina.