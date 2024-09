Un campione d’Europa alla Juve: figlio d’arte già bocciato

Un campione d’Europa per la Juventus: il figlio d’arte in questo modo potrebbe essere già stato bocciato. Ecco la nuova idea dei bianconeri

Il calciomercato è fatto di sogni. Che spesso si realizzano e altro volte rimangono tali. E tra quelli che la Juventus avrebbe messo nel mirino ce n’è uno bello grosso.

Il sogno, secondo le informazioni che fichajes.net ha riportato dalla Spagna, riguardano l’esterno offensivo dell’Athletic Bilbao Nico Williams. Il calciatore è legato da un contratto con i baschi fino al 30 giugno del 2027, ma nell’estate che da poco è andata in archivio è stato accostato con una certa insistenza al Barcellona. Ma il colpo, per Flick, non è andato a buon termine e allora, i catalani, avrebbero cambiato “obiettivo”: i pensieri primari sarebbero quelli di rinnovare il contratto di quell’altro campione che porta il nome di Lamine Yamal.

Clamoroso Juventus: interesse per Nico Williams

E questo cambio di pensieri potrebbero aprire, a quanto pare, uno spiraglio clamoroso per la Juventus. Uno di quelli nei quali Giuntoli si potrebbe inserire e cercare il colpaccio. Ovvio che servono tantissimi soldi, ovvio che servirebbe un assegno pesantissimo e non sappiamo se la Juventus in questo momento ha davvero quelle possibilità economiche che servirebbero: ma i bianconeri a quanto pare ci stanno pensando seriamente.

Diciamolo onestamente: in casa Juventus abbiamo capito che tutto è possibile da Ronaldo in poi. L’arrivo del portoghese ha segnato un’era, per quello che è stato il vero colpo clamoroso degli ultimi anni. “L’inserimento della Juventus – spiegano in Spagna – ha messo in dubbio la permanenza di Williams in Spagna” si legge ancora. Insomma, sembra possa essere una cosa seria, una di quelle che da tenere in considerazione con Giuntoli che arriverebbe a centrare un innesto di quelli che possono realmente fare la storia del calciomercato. In tutto questo l’ultima considerazione è che uno dei figli d’arte, tra Weah e Conceicao, che giocano proprio in quelle zolle, potrebbe essere bocciato.