Un gioiello per la Roma, firma fino al 2029

Calciomercato Roma, gioiello blindato fino al 2029: firma quinquennale per evitare nuovi passi falsi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le difficoltà palesate dalla Roma durante la giornata di ieri devono essere sicuramente motivo di analisi e attenzione in quel di Trigoria, dove la squadra si è ritrovata per l’inizio di una nuova settimana densa quanto importante, sia in campo nazionale che europeo. Giovedì prossimo, esattamente sette giorni dopo il pareggio con l’Athletic Bilbao, i giallorossi di Juric voleranno in Svezia, per affrontare il tutt’altro che snobbabile impegno con l’Elfsborg.

Domenica, poi, arriverà la nuova chiosa a questo secondo spezzone stagionale, congelando gli impegni per due settimane, alla luce degli impegni con la Nazionale. Dopo di che, ecco un nuovo tour de force già pronto ad attendere al varco Dybala e colleghi, che ripartiranno dall’incrocio casalingo contro l’Inter. Stagione, insomma, ben più che entrata nel vivo: fondamentale dare continuità ai risultati di questi ultimi giorni, intervenendo altresì su quegli aspetti che abbiano convinto di meno, al fine di migliorare prestazioni e livello di rendimento.

Calciomercato Roma, rinnovo fino al 2029 per Pisilli

Parallelamente, però, in quel di Trigoria, dove non sono certamente mancati scossoni e ribaltoni in queste ultime settimane, procedono anche i lavori di ufficio, non solo quelli di campo. Mentre Juric e adepti, infatti, devono restare concentrati sul campo, ai piani alti del centro sportivo Fulvio Bernardini sono tutt’altro che esenti da riflessioni e valutazioni.

Lo scorso calciomercato, non casualmente, ci ha ricordato come le sorprese siano sempre dietro l’angolo, restituendo altresì profonda consapevolezza nell’importanza da attribuire a pianificazioni e organizzazioni ben tempestive. Proprio a tal proposito, i recenti avvenimenti di campo potrebbero ben presto impattare anche su decisioni dirigenziali. In particolar modo, come riferisce Nicolò Schira, potrebbero esserci ben presto novità rispetto ad uno dei nomi più caldi del momento.

Trattasi di Niccolò Pisilli, centrocampista ‘scoperto’ da Mourinho e definitivamente lanciato da De Rossi nel corso di questa stagione, con quella titolarità contro la Juventus che ne ha, di fatto, sancito lo sblocco definitivo di un percorso di crescita in prima squadra appena iniziato. Il giornalista, sul suo conto, evidenzia come i giallorossi siano intenzionati ad estenderne il contatto, aumentando lo stipendio e spostando la scadenza al 2029. Una presa di posizione forte, che evidenzia la fiducia del club nei confronti di un ragazzo il cui percorso in giallorosso pare essere definitivamente partito.