Vlahovic-Juve, la doppietta non basta: bocciatura choc

Dusan Vlahovic nella bufera dopo la doppietta segnata per la Juventus sul campo del Genoa. La bocciatura è perentoria nei confronti del centravanti bianconero: “Calciatore piccolo”

Si infiammano le polemiche intorno a Dusan Vlahovic in casa Juventus. Il centravanti serbo ha realizzato una doppietta decisiva in casa del Genoa, siglando due reti nel giro di otto minuti per i bianconeri. L’ex Fiorentina ha prima realizzato il calcio di rigore, per mani di De Winter, che ha sbloccato la gara. Subito dopo ha approfittato del filtrante di Teun Koopmeiners per siglare la sua personale doppietta, che ha indirizzato pesantemente la gara in favore di Thiago Motta.

Nel momento di esultare per la seconda rete, in uno stadio Marassi desolatamente vuoto, il centravanti della Juve ha mimato un gesto polemico. Dusan Vlahovic si è lasciato andare al gesto del chiacchierare, mimato con le mani. La punta serba ha mimato il gesto del ‘parlare’, così come avvenne in occasione del goal realizzato contro l’Inter a novembre all’Allianz Stadium. I tifosi non erano presenti nell’impianto sportivo genovese, in seguito agli scontri avvenuti nel derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria.

Vlahovic nella bufera dopo Genoa – Juve, Di Canio attacca: “Non è da grande calciatore”

L’atteggiamento del centravanti della Juve non è stato digerito da molti, tra cui anche Paolo Di Canio, ex attaccante anche della Juve tra le altre. L’opinionista ha così commentato il comportamento di Vlahovic a Marassi, bollandolo come ‘piccolo calciatore’.

Ecco le parole di Paolo Di Canio in diretta a ‘Sky Calcio Club’. L’ex attaccante su Vlahovic: “Non sopportare la pressione è da calciatori piccoli. Potrebbe essere un gran bel calciatore, così dimostra di non esserlo. Quell’atteggiamento dopo il secondo gol non è da grande calciatore.” All’opinionista non va giù l’atteggiamento della punta juventina: “Non fai una doppietta in uno scontro diretto, dove sarebbe comunque sbagliato avere quell’atteggiamento. Non giochi nel Pinnetto, dico un nome casuale. Giochi nella Juve, sei Vlahovic.“