Addio Inzaghi, Inter travolta: doppio appuntamento decisivo

L’Inter di Simone Inzaghi ha rialzato la testa in campionato dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. I nerazzurri tornano in campo in Champions stasera, mentre il tecnico finisce nel mirino della big.

Dopo aver ritrovato il gol di Lautaro Martinez, autore di una doppietta in casa dell’Udinese, l’Inter di Simone Inzaghi ritorna alla vittoria in campionato dopo il passo falso nel derby di Milano. Questa sera la squadra nerazzurra scenderà in campo allo stadio Meazza, per affrontare i serbi della Stella Rossa, gara valida per la seconda giornata di Champions League. Dopo aver pareggiato a reti bianche contro il Manchester City, l’Inter cerca i primi tre punti nella nuova formula della massima competizione europea. In parallelo i riflettori restano accesi sul futuro del tecnico nerazzurro, finito nel mirino di un top club in caso di esonero a stagione in corso.

Dopo aver trovato la prima sconfitta stagionale nel derby contro il Milan, l’Inter è tornata alla vittoria in campionato in casa dell’Udinese. Simone Inzaghi ora prepara l’esordio casalingo nella nuova Champions League, mentre si rincorrono voci di mercato sul futuro del tecnico nerazzurro. Secondo quanto rimbalza dalla Premier League, il tecnico della squadra lombarda resta fortemente nel mirino del Manchester United, che ha lanciato un nuovo ultimatum all’olandese Erik ten Hag.

Dall’Inghilterra, il Manchester United su Inzaghi: doppio ultimatum per ten Hag

I Red Devils stanno faticando in questa stagione, come certificato dal tredicesimo posto in Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni, in caso di rottura col tecnico olandese, sono due le candidature più forti in casa United. Oltre al profilo di Simone Inzaghi resta in piedi l’opzione Gareth Southgate, ex CT dell’Inghilterra.

L’ex commissario tecnico è stato accostato anche alla lista dell’Everton, che sta per passare di mano ai Friedkin, proprietari della Roma. Secondo quanto rilancia Daily Star, il Manchester United potrebbe decidere di esonerare ten Hag durante la sosta di ottobre. Saranno decisive in tal senso le sfide contro Porto ed Aston Villa.