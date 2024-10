Addio Roma dopo sei mesi: cosa sta succedendo

In casa Roma, dopo appena sei mesi dal suo arrivo, c’è da segnalare un possibile addio che sorprenderebbe davvero tutti.

Dopo aver sconfitto domenica scorsa allo Stadio Olimpico il Venezia di Eusebio Di Francesco, la Roma di Ivan Juric ha raddrizzato un po’ la propria situazione di classifica. Il team giallorosso, infatti, è adesso al nono posto nella graduatoria di Serie A e con soli due punti di svantaggio dal quarto posto.

Ma per la squadra capitolina è già tempo di riscendere in campo. Giovedì prossimo, infatti, la Roma sarà di scena in Svezia per giocare il secondo turno dell’Europa League contro l’Elfsborg. Proprio per questo match, almeno secondo le ultime indiscrezioni, Ivan Juric dovrà fare ancora a meno di Paulo Dybala.

L’argentino, considerando anche il campo sintetico che ha l’Elfsborg, non vuole forzare il suo rientro, il quale dovrebbe esserci domenica prossima contro il Monza di Alessandro Nesta. Tuttavia, prima del match contro la squadra svedese, in casa Roma ci sono delle novità su un addio dopo appena sei mesi.

Roma, Ghisolfi potrebbe dire già addio: la situazione

Come riportato da ‘Leggo’, infatti, dalla Francia hanno rilanciato l’ipotesi di un possibile divorzio lampo tra la Roma e Florent Ghisolfi. Il direttore sportivo francese, di fatto, dovrebbe dirigere la prossima sessione di calciomercato del prossimo gennaio per poi dire addio al team capitolino.

Tuttavia, da quanto raccolto dalla nostra redazione, non ci sono ad oggi dei riscontri che portino all’addio di Florent Ghisolfi. Anzi, dopo l’addio di Lina Souloukou, il ruolo del dirigente francese è sempre più importante all’interno delle dinamiche della Roma. Nelle prossime ore o giorni, inoltre, l’ex capo del settore sportivo del Nizza rilascerà la prima intervista da direttore tecnico del team capitolino.