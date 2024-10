Allegri nuovo allenatore: c’è già la data dell’esonero

Emergono novità di rilievo sul futuro di Massimiliano Allegri, pronto a tornare a guidare una big dopo l’esonero dalla Juventus

La profonda metamorfosi di panchine avvenuta in Serie A ha certamente contribuito in gran parte a mischiare le carte in tavola all’interno della massima lega italiana, dove, in questo momento, vigono equilibri sensibilmente differenti a quanto sperimentato lo scorso anno a causa dell’egemonia tecnico-tattica della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

A pagarne le conseguenze sono stati alcuni degli allenatori più acclamati e vincenti della storia della Serie A, come lo Special One José Mourinho – esonerato a causa di una serie di risultati che non lasciavano più spazio all’attesa – o Massimiliano Allegri, la cui storica avventura con la Juventus sembrerebbe definitivamente giunta al capolinea.

Adesso in Serie A la nuova tendenza, inaugurata proprio a causa dei sorprendenti risultati collezionati da Simone Inzaghi attraverso un fine sistema di gioco, sembrerebbe essere quella di ottenere routine tattiche raffinate, a scapito dei gestori più psicologici come Mou e Allegri.

Non è un caso che, a sostituire l’allenatore toscano sulla panchina della Vecchia Signora, sia stato chiamato Thiago Motta, il quale lo scorso anno aveva portato il Bologna in zona Champions grazie ad un approccio squisitamente tattico. Max Allegri non è tuttavia destinato a rimanere a casa ad osservare le partite dal divano, come alcune recenti fonti ci hanno confermato.

United pronto a esonerare Ten Hag: pronti i contatti con Allegri

Sono oramai giorni che il nome di Max Allegri è accostato in particolare ad una big europea: il Manchester United. I vertici dei Red Devils hanno più volte manifestato piena fiducia nei confronti di Eric Ten Hag, ma l’ennesima partenza da incubo potrebbe rapidamente far evaporare le certezze del tecnico olandese.

Le numerose stagioni durante cui lo United ha letteralmente mandato in fumo decine (se non centinaia) di milioni di investimento non possono più passare inosservate e, in tal senso, la disinvoltura con i grandi gruppi di campioni manifestata più volte da Max Allegri potrebbe fare realmente al caso dello United. Secondo quanto riportato da Football Insider, i Red Devils sarebbero ad un passo dal contattare direttamente il tecnico toscano e, nel corso della pausa delle nazionali, avverrà la decisione definitiva sul futuro di Ten Hag.