Calciomercato Roma, la firma è a un passo

Emergono novità in merito ad un contratto che la dirigenza giallorossa ha intenzione di rinnovare, per evitare di giungere alla scadenza

L’imminente appuntamento europeo dell’AS Roma costringerà Ivan Juric a valutare celermente le condizioni della propria rosa, infastidita sul piano fisico dalla frequenza degli impegni segnati sul calendario.

Il nuovo format dell’Europa League e della Champions ha costretto le società a costruire rose ancora più lunghe e complete di quanto non accadesse in passato, come testimonia la presenza nella rosa giallorossa di ben due sostituti ideali per Paulo Dybala, così che, nel caso in cui quest’ultimo (come probabile) si ritrovasse a saltare alcuni match per via di una forma fisica precaria, i giallorossi si ritroverebbero in grado di poter schierare un calciatore dalle caratteristiche simili e, dunque, in grado di interpretare il ruolo di regista offensivo.

Spostandoci dall’altra parte del campo, nel corso delle ultime ore pare che la dirigenza giallorossa stia trattando per assicurarsi un nuovo sostituto per uno dei tasselli più importanti della rosa capitolina.

La Roma tratta per il rinnovo di Marin

La stagione di Mile Svilar è iniziata sotto la medesima luca che aveva caratterizzato la fine della precedente, durante la quale il portiere belga aveva letteralmente incantato tifosi e appassionati della massima lega italiana (e non solo). I giallorossi possono dunque contare su un estremo difensore di primo livello, il cui sostituto in questo momento risponde al nome di Mathew Ryan.

I giallorossi vogliono tuttavia blindare anche il terzo portiere e, difatti, nelle scorse ore la dirigenza starebbe trattando per chiudere il rinnovo di contratto di Renato Marin, il quale ha conquistato il terzo posto tra le gerarchie dei portieri della prima squadra. L’attuale contratto scade nel 2025 e la dirigenza capitolina, secondo quanto riportato da Il Tempo, avrebbe intenzione di prolungare tale accordo.