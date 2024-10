Dybala, altro stop: fissato il rientro in campo

In casa Roma, dopo la vittoria in campionato contro il Venezia, bisogna segnalare delle novità importanti sulle condizioni di Paulo Dybala.

Dopo aver pareggiato per 1-1 contro l’Athletic Bilbao nella prima giornata dell’Europa League, la Roma di Ivan Juric ha ottenuto un altro successo in campionato. I giallorossi, infatti, hanno vinto domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro il Venezia dell’ex giocatore e tecnico capitolino Eusebio Di Francesco.

Tuttavia, al netto della grande importanza dei tre punti ottenuti, la Roma contro il team lagunare ha mostrato ancora diverse alcune, soprattutto nel corso della prima frazione di gara. I giallorossi hanno comunque portato a casa un successo che ha raddrizzato la situazione in classifica.

Archiviato il match di campionato contro il Venezia, la Roma di Ivan Juric si sta preparando per la sfida di giovedì prossimo di Europa League contro l’Elfsborg. Tuttavia, proprio per la sfida contro gli svedesi, Ivan Juric dovrebbe fare a meno del suo calciatore di più talento, ovvero Paulo Dybala.

Roma, Dybala salterà l’Elfsborg: l’argentino rientrerà col Monza

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, dopo esser rimasto in panchina per tutta la durata del match col Venezia, l’argentino dovrebbe infatti saltare anche la sfida contro l’Elfsborg. Questa decisione su Dybala potrebbe essere stata presa sia per il mancato allenamento di ieri del giocatore che a causa del campo sintetico della squadra svedese.

L’obiettivo dell’ex Juve, visto che conosce bene il suo corpo, è quello di restare fermo per un paio di partite ed essere pronto per la sfida di domenica prossima contro il Monza di Alessandro Nesta. Dybala, oltre che dare ovviamente una mano alla Roma di Ivan Juric, vorrebbe infatti convincere con una grande prestazione Scaloni a riconvocarlo per le prossime parti dell’Argentina.