La Roma blinda Svilar: durata e cifre del nuovo contratto

Calciomercato Roma, Mile Svilar si avvicina al rinnovo contrattuale in casa giallorossa. Il portiere si sta confermando decisivo anche in questa stagione, ecco i dettagli sul nuovo contratto.

La Roma si è aggrappata a Mile Svilar anche nell’ultima vittoria casalinga, arrivata in rimonta contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Sono stati diversi gli interventi del portiere giallorosso, che ha blindato la porta della squadra guidata da Ivan Juric contro gli assalti dei lagunari. Dopo aver scavalcato nelle gerarchie Rui Patricio la scorsa stagione, per l’ex Benfica è il primo anno da titolare inamovibile nella Roma, che vuole ripagare le prestazioni fornite tra i pali del classe ’99. I giallorossi vogliono blindare l’estremo difensore serbo a stretto giro di posta, ecco i dettagli sulla durata e le cifre dell’ingaggio per il portiere giallorosso.

L’ex Benfica è arrivato alla Roma da svincolato ed un passo alla volta è diventato uno dei punti fermi della squadra giallorossa. Le prestazioni di Mile Svilar hanno da subito acceso i riflettori sulla sua situazione contrattuale. L’accordo attuale tra il serbo, naturalizzato belga, ed i giallorossi è in scadenza nel 2027, con un ingaggio che non arriva ad 1 milione di euro. Ora che è il portiere titolare della squadra giallorossa, e sta ripagando a suon di prestazioni decisive la fiducia del club, si avvicina la fumata bianca per il rinnovo contrattuale del classe ’99.

Calciomercato Roma, pronto il rinnovo per Svilar: cifre e durata del nuovo contratto

La Roma e Mile Svilar si avvicinano all’accordo totale per la firma del rinnovo contrattuale a stretto giro di posta. La società giallorossa è intenzionata a blindare l’estremo difensore, arrivato a parametro zero dal Portogallo nell’estate del 2022.

Il numero 99 giallorosso è sempre più vicino all’estensione del contratto con la Roma, con conseguente adeguamento dell’ingaggio. Secondo quanto rilanciato da Nicolò Schirà su X, Mile Svilar è ad un passo dal rinnovo contrattuale fino al 2029 con il club giallorosso. Per quel che riguarda l’ingaggio l’estremo difensore è destinato a passare dagli attuali 900 mila euro a stagione ad uno stipendio da 2 milioni.