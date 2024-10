Accordo stipulato e annuncio: via libera Friedkin

Friedkin-Everton, arriva l’annuncio che spiega e chiarisce tutto: via libera per i proprietari della Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nelle ultime ore si sono susseguiti eventi rilevanti che hanno coinvolto la Roma e altre società calcistiche. Il fulcro di queste vicende è la proprietà Friedkin, che ha preso decisioni significative riguardanti la gestione del club giallorosso. Sorprendendo molti, lo scorso mese è stato annunciato l’esonero di Daniele De Rossi, che ha visto la sua avventura sulla panchina della Roma interrompersi dopo un avvio non convincente ma certamente prematuro, almeno sulla carta, per permettere di ipotizzare scenari così drastici.

La decisione, presa dopo una serie di quattro partite in cui la squadra guidata da Paulo Dybala e compagni aveva raccolto solo tre punti, è stata chiarita dalla proprietà attraverso un comunicato ufficiale, cui si sono aggiunte diverse altre note della società nel corso delle utime settimane.

Tra i vari, quello ben noto relativo alla massima fiducia richiesta dalla proprietà nei confronti del proprio modus operandi, a garanzia di un percorso da parte loro orientato a far crescere ancora di più il club, indipendentemente da voci e suggestioni sulla possibile acquisizione dell’Everton.

Oltre alla situazione della Roma, i Friedkin sono da tempo, infatti, al centro dell’attenzione anche per l’imminente acquisizione dell’Everton, con impatto su umori e timori dei tifosi giallorossi.

Via libera Friedkin-Everton, arriva l’annuncio che spiega tutto

L’operazione da circa 400 milioni di sterline, avviata con l’acquisto del 94,1% delle quote di Farhad Moshiri il 23 settembre scorso, parrebbe avviarsi verso la conclusione definitiva, prevista entro novembre. Friedkin mira a finalizzare l’acquisizione prima della finestra di mercato di gennaio, data la situazione in campionato del club, che li vede attualmente sedicesimi con soli quattro punti.

Proprio sulla questione Everton e sugli step che dovrebbero separare la proprietà della Roma a concretizzare un nuovo passo importantissimo a livello imprenditoriale arrivano gli ultimi aggiornamenti di Football Insider. Ai loro microfoni negli scorsi giorni si era espresso come segue l’esperto di finanza Stefan Borson.

“Hanno bisogno dell’approvazione del Tribunale e devono ottenere l’approvazione di alcuni fiduciari assicurativi negli Stati Uniti per la proposta fatta da Friedkin. Ma da quanto ho capito, quei fiduciari sono a sostegno. Per quanto riguarda la realizzabilità dell’accordo, quel processo è stato già seguito da Friedkin. Ha messo a disposizione tutte le persone necessarie e ha stipulato gli accordi necessari. Il tribunale deve ancora approvarlo, ma credo che, da come la vedo io, è probabile che se le parti in causa sono al loro posto, il tribunale lo approverà”.