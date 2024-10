Arriva alla Juve con la clausola: Vlahovic paga il nuovo bomber

La Juventus è pronta a pagare la clausola di una stella del calcio europeo: la cessione di Vlahovic può finanziare l’intera operazione

I bianconeri hanno già lo sguardo rivolto al futuro e la sensazione è che qualcosa possa cambiare soprattutto in attacco. La posizione dell’ex bomber della Fiorentina è sempre in bilico, nonostante gli ultimi gol scaccia crisi.

La Juventus ha deciso di rilanciare in grande stile la scorsa estate, con un mercato da mille e una notte, oltre 200 milioni investiti (compresi i bonus) e l’idea di essere competitiva sino alla fine. Il ritorno in Champions League dei bianconeri coincide con l’arrivo di Thiago Motta e la nascita di un nuovo progetto. La Vecchia Signora è una garanzia in termini di lotta per il vertice in Italia e dopo qualche anno di transizione ora le cose sembrano essersi assestate. All’interno della rosa dell’ex tecnico del Bologna, però, ci sono dei ruoli che ancora non convincono a pieno.

Senza girarci troppo intorno, il profilo di Dusan Vlahovic è uno di quelli su cui si concentrano maggiormente le discussioni di tifosi e addetti ai lavori. Contro il Genoa ha piazzato una doppietta scaccia crisi e critiche, ma sembra necessitare sempre di qualcosa di straordinario per allontanare le accuse di non essere all’altezza. Il serbo potrebbe per questo finire sul mercato a giugno, con gli estimatori che davvero non mancano. Già nei mesi scorsi si era parlato di un suo possibile passaggio in Premier League, ma alla fine nessuna proposta convincente è arrivata sul piatto dei bianconeri.

La Juventus ha un chiaro obiettivo: occhi puntati su Viktor Gyokeres

La valutazione che la Juve fa di Vlahovic è piuttosto alta e si aggira attorno ai 100 milioni di euro. Probabilmente nessuno si potrà avvicinare a quel livello, ma anche per qualcosa di meno ci si potrebbe mettere seduti a trattare. Una cifra comunque importante potrebbe servire per arrivare ad un nuovo obiettivo che sarebbe già stato individuato. Secondo quanto riportato da Tribal Football, il nome forte su cui starebbe lavorando Cristiano Giuntoli è Viktor Gyökeres, super bomber svedese in forza allo Sporting Lisbona.

Lo scorso anno si è imposto alla ribalta internazionale con il numero mostruoso di 43 gol in 50 presenze e quest’anno è già a quote 11 gol in 8 partite. I portoghesi hanno messo su di lui una clausola di 100 milioni di euro tondi tondi, ma qualora dovessero entrare i soldi di Vlahovic ci sarebbe la chance di andare all’assalto del classe ’98 scandinavo.

Ovviamente non mancano i pretendenti, con mezza Premier League sulle sue tracce, ma i bianconeri sono fiduciosi di potersi accaparrare il bomber.