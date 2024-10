Club inglesi spazzati via, firma con la Roma: annuncio imminente

La sua scelta di dare continuità al progetto della Roma non può passare sotto silenzio: bye bye Premier League, non si torna più indietro

La Roma di Ivan Juric sta cominciando ad assumere una fisionomia sempre più definita. Al di là dei vari accorgimenti tattici con cui il neo tecnico giallorosso ha cambiato l’approccio della sua squadra in relazione agli avversari incontrati, il nocciolo duro della squadra è ormai evidente. Se si esclude l’esplosione di Pisilli, sempre più al centro del progetto, non può essere trascurata la centralità importante dei calciatori considerati perni attorno ai quali far ruotare il progetto tecnico della Roma.

Tra questi c’è sicuramente Mile Svilar. Messosi in luce anche in questo inizio di stagione con parole importanti che hanno permesso alla Roma di incamerare punti preziosi per scuotere la propria classica, l’estremo difensore giallorosso è sempre più vicino ad apporre la firma sul rinnovo di contratto con i giallorossi. Nelle ultime ore, non a caso, il tema legato al prolungamento del contratto del classe ’99 è ritornato di stretta attualità, con la fumata bianca sempre più vicina.

Calciomercato Roma, Svilar ad un passo dal rinnovo: possibile annuncio durante la sosta

A ritornare sull’argomento, aggiungendo ulteriori dettagli in merito, è gazzetta.it. Oltre a confermare le cifre già circolate – il prolungamento si accompagnerà ad un sostanzioso adeguamento che porterà Svilar a percepire 2 milioni di euro più bonus a stagione con un contratto fino al 2029 – occhio alle tempistiche che dovrebbero portare all’annuncio ufficiale.

Secondo la versione online della rosea, infatti, i crismi dell’ufficialità del rinnovo di Svilar potrebbero arrivare già durante la sosta di campionato. A bocce ferme, dunque, in un periodo relativamente tranquillo per l’estremo difensore della Roma, per il quale in estate si sarebbero fatti vivi alcuni club inglesi per sondare il terreno e capire i margini di manovra. La posizione del club giallorosso, però, non è mai cambiata: Svilar è considerato il presente ed il futuro dei pali della Roma e il rinnovo rappresenterà un’ulteriore testimonianza tangibile della fiducia che tutta l’area tecnica dei capitolini ripone nel suo estremo difensore.