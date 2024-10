Elfsborg-Roma, le ultime su Dybala da Trigoria. La squadra di Juric da pochi minuti è scesa in campo per la rifinitura. Ecco le notizie dal centro sportivo

Ultimo allenamento prima della partenza e della conferenza stampa di questa sera – ore 19:30, la potrete seguire direttamente con noi – in vista della gara di domani contro l’Elfsborg. La Roma di Juric è scesa in campo in questi minuti a Trigoria.

Rifinitura. Poi pranzo e volo direzione Svezia. Questo il programma della squadra. E ovviamente dall’allenamento di oggi si capirà quali potrebbero essere le scelte del tecnico che sarà in pochi giorni alla sua quarta presenza sulla panchina giallorossa. Un inedito anche per Juric, che ha debuttato la scorsa settimana in match che vanno oltre il campionato. E c’era curiosità per capire, anche, quali sono le condizioni di Dybala. Lunedì la Joya si è allenato a parte.

Elfsborg-Roma, le ultime da Trigoria: presenti Dybala e Mancini

Poco dopo le ore 12:00 la Roma ha iniziato la propria rifinitura. Svilar è sceso in campo per il riscaldamento con il preparatore dei portieri.

La prima notizia è che ancora una volta non è presente Enzo Le Fée, che ancora non può lavorare con il resto del gruppo. Presenti invece regolarmente sia Gianluca Mancini che Paulo Dybala, che avevano accusato qualche problema nei giorni scorsi. Presente a bordo campo anche Florent Ghisolfi per seguire l’allenamento.

Ore 12.35: La squadra sta svolgendo un lavoro con il pallone a coppie, che funge sia da riscaldamento che da esercizio tecnico. A parte Le Fèe sono praticamente tutti in gruppo. Ci si alterna con dei lavori di mobilità per completare l’attivazione. Dopo il primo quarto d’ora finisce la parte riservata alla visione dei giornalisti.