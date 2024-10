Friedkin ‘smascherati’: piano segreto e nuovo esonero

Friedkin smascherati: da poco hanno preso le redini dell’Everton ma hanno già pronto un licenziamento. Ecco cosa viene fuori dall’Inghilterra in queste ore

Alla Roma hanno fatto fuori Fonseca, Mourinho e De Rossi. E alla fine si sono affidati a Juric. I Friedkin, abbiamo capito, che quando c’è da cambiare un allenatore non guardano proprio in faccia nessuno.

Ora, come sappiamo, da un po’ di tempo hanno preso in mano l’Everton. Il club inglese non naviga in buone acque: né economiche e nemmeno di classifica. E come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri gli americani, sin dal primo giorno, dovrebbero immettere nelle casse per pagare dei debiti la bellezza di 480milioni di euro. Oltre la questione societaria, ovviamente, c’è anche quella tecnica. E secondo le informazioni che sono state riportate da FootballInsider, la prima idea sotto questo aspetto sembra essere già abbastanza chiara.

Friedkin smascherati: vogliono cacciare Dyche

“I nuovi proprietari dell’Everton hanno in programma di licenziare Sean Dyche poiché non pensano che sia l’allenatore giusto per guidarli” si legge testualmente sul sito citato prima. La posizione del tecnico in questo momento è in sospeso per via del concludersi dell’operazione di cambio proprietà. Ma si ritiene che Dan Friedkin non lo consideri “come valido allenatore a lungo termine del club”.

L’ex tecnico del Burnley, inoltre, è in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Quasi sicuramente non ci sarà nessun rinnovo e il rischio di un addio anticipato non è del tutto da escludere. Soprattutto se non dovessero arrivare i risultati: l’anno prossimo i blu di Liverpool andranno a giocare nel nuovo stadio e sperano di farlo in Premier League e non nella Serie B d’Oltremanica. Quindi, o Dyche cambia marcia nel minor tempo possibile oppure l’esonero è dietro l’angolo. I Friedkin, in tutto questo, avrebbero già deciso.