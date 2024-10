Inter e Juventus ferme al palo: offerta cash e affare lampo

Inter e Juventus ferme al palo. Entrambe pensano al mercato che verrà. Entrambe hanno un obiettivo che rischiano seriamente di perdere.

Uno scudetto da bissare, una Champions League da conquistare. L’Inter di Beppe Marotta e Simone Inzaghi non si nasconde. Le recentissime vicende riguardanti gli ultras lasciano tranquillo l’esperto e smaliziato numero uno nerazzurro.

Per l’Inter un altro mercato ‘intelligente’ fatto di qualità acquisita, per lo più, a parametro zero. Lo impongono i conti della società meneghina e lo pretende nuova proprietà americana. In vista della prossima sessione estiva il presidente dell’Inter, unitamente al direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, sono già a caccia di nuovi, appetibili parametri zero. Giovani, forti e possibilmente rivendibili con plusvalenze rilevanti da mettere a bilancio. E sembra che la temibile coppia nerazzurra ne abbia già individuato un altro. Un obiettivo da portare alla Pinetina senza alcun esborso. Un’altra ‘marottata’.

Inter e Juventus ferme al palo. Se ne va in Premier League

Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli. Inter e Juventus avversarie anche sul mercato. Lo hanno puntato da tempo Jonathan David, centravanti statunitense, naturalizzato canadese, bomber del Lille in Ligue 1.

A giugno 2025 scadrà il suo contratto con i club francese e sarà quindi un appetibilissimo parametro zero. Inter e Juventus, però, non sono le sole ad inseguire il talento del Lille. Secondo quanto risulta ad interlive.it per Jonathan David si sta muovendo massicciamente la Premier League. Almeno tre club inglesi sono alle costole dell’attaccante canadese: Newcastle, Arsenal e Liverpool. Con la discesa in campo dei colossi d’oltre Manica, soprattutto dal punto di vista economico, per le italiane il compito si complica non poco. Il Liverpool sembra determinato a portare ad Anfield Jonathan David. Per l’attaccante del Lille i Reds sono pronti a mettere sul piatto un contratto quinquennale da cinque milioni di euro netti annui. Cristiano Giuntoli, che punta ancora a portare il canadese alla Continassa, è fermo invece ad un’ipotesi di offerta economica pari a 4 milioni di euro. Tra non molto la verità finale.