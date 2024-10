L’AIA l’ha fatto di nuovo: ritorno UFFICIALE contro la Roma

La decisione dell’AIA per le designazioni della prossima sfida di campionato della Roma: c’è un precedente che non tutti si ricordano

Sarà l’arbitro della prossima sfida di campionato contro il Monza. In passato c’è stato un episodio particolare che ha riguardato i giallorossi. Al Var, invece, il nome è già stato segnato da alcuni episodi dubbi, soprattutto con Mourinho.

L’AIA ha condiviso le designazioni per la settima giornata di Serie A. Ad arbitrare la Roma nella trasferta di Monza sarà Federico La Penna. La sfida è in programma domenica alle 18. Gli assistenti saranno Scatragli e Moro, con Prontera che svolgerà le mansioni del IV uomo. Var e Avar dell’incontro sono stati designati rispettivamente Aureliano e Meraviglia.

La Roma ha avuto in passato qualche episodio controverso soprattutto con Aureliano, di cui si ricordano delle prestazioni che hanno destato qualche dubbio, come a Venezia nel primo anno di Mourinho.

Anche per quanto riguarda La Penna, però, c’è un episodio particolare che riguarda la prima giornata di quest’anno, con la Roma di De Rossi impegnata a Cagliari. Il fischietto della sezione di Roma 1 era stato designato inizialmente per la sfida, ma fu sostituito all’ultimo da Marinelli. La decisione fu giustificata dall’AIA con impegni personali del giudice di gara capitolino. Questa volta invece non ci dovrebbero essere rimpensamenti.

La Roma a Monza ritrova La Penna: tutte le altre designazioni della settima giornata

Le restanti designazioni per la settima giornata di Serie A, che si disputerà nel prossimo week end, prevedono:

NAPOLI – COMO Venerdì 04/10 18.30

FELICIANI

COSTANZO – PASSERI

IV: ZUFFERLI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

VERONA – VENEZIA Venerdì 04/10 20.45

GUIDA

COLAROSSI – TOLFO

IV: SCATENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: SOZZA

UDINESE – LECCE Sabato 05/10 15.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – GENOA Sabato 05/10 18.00

CHIFFI

MASTRODONATO – PALERMO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: PEZZUTO

INTER – TORINO Sabato 05/10 20.45

MARCENARO

GIALLATINI – BERCIGLI

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: AURELIANO

JUVENTUS – CAGLIARI Domenica 6/10 12.30

MARINELLI

DI IORIO – BAHRI

IV: DI MARCO

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI

BOLOGNA – PARMA Domenica 6/10 15.00

DI BELLO

CARBONE – PERETTI

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MAGGIONI

LAZIO – EMPOLI Domenica 6/10 15.00

AYROLDI

MONDIN – CORTESE

IV: RUTELLA

VAR: GHERSINI

AVAR: DI PAOLO

FIORENTINA – MILAN Domenica 6/10 20.45

PAIRETTO

ROSSI L. – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: SOZZA

AVAR: ABISSO