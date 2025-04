Nuovo allenatore Roma, Ranieri l’ha appena incontrato

Claudio Ranieri ha appena incontrato uno dei profili accostati proprio alla panchina della Roma.

Dopo la vittoria di una settimana fa contro il Verona, dunque, la Roma ha ottenuto un successo ancora più importante. La squadra di Claudio Ranieri, infatti, è stata in grado di vincere allo Stadio San Siro contro l’Inter capolista di Simone Inzaghi con la rete siglata nel corso della prima frazione di gara da Matias Soulé.

Anzi, oltre al gol siglato dall’argentino, la Roma ha avuto diverse occasioni per andare sul doppio vantaggio, soprattutto nella prima frazione di gara. Nel secondo tempo, invece, l’Inter è stata sicuramente più pericolosa, ma i giallorossi hanno sicuramente meritato il successo finale.

Con questi tre punti, in attesa del match di oggi del Bologna di Vincenzo Italiano ad Udine, la Roma ha dunque solo due punti di svantaggio dalla Juventus quarta. Archiviato il match contro l’Inter, quindi, il team capitolino è atteso dal match di domenica prossima contro la Fiorentina. Tuttavia, in attesa della gara contro i gigliati, bisogna registrare delle importanti novità su chi sarà la futura guida tecnica giallorossa.

Roma, Ranieri ha parlato di un allenatore accostato alla panchina giallorossa: le dichiarazioni

Claudio Ranieri, a margine del premio USSI consegnatogli oggi a Coverciano, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Se continuerò ad allenare? Ho il tesserino in tasca, potrei consegnarlo anche ora. Sarò senior advisor, anche se non so bene cosa significhi. Spero di non fare danni. Se ho parlato con Gasperini? Non ancora, magari dopo ma con la la presenza di tutti voi”.

Il tecnico capitolino ha poi continuato il suo intervento: “Avevo detto basta a Cagliari e lo dicevo con il cuore, anche mia moglie mi aveva creduto. Mi ha chiamato la Roma ed ho detto sì ad un anno da tecnico e due da senior advisor. Non so come ho rimotivato la squadra, non ho studiato psicologia. Forse è stata la mia credibilità, io a giocatori parlo con il cuore”.

All’evento di oggi, oltre a Claudio Ranieri, c’era infatti lo stesso Gian Piero Gasperini. Tuttavia, proprio il tecnico atalantino ha ribadito di non aver mai detto che avrebbe lasciato l’Atalanta alla conclusione di questa stagione. Nelle prossime settimane, quindi, ci saranno sicuramente delle novità su chi sarà il prossimo allenatore della Roma.