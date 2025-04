Inter di nuovo ko, Roma insaziabile: il bomber ha il destino segnato

L’Inter ha rimediato una pesantissima sconfitta contro la Roma in campionato ma la beffa ulteriore potrebbe arrivare sul mercato: Ghisolfi sembra essere in vantaggio

Il mercato dei nerazzurri e dei giallorossi si può intersecare di nuovo, dopo l’affare Zalewski di gennaio e i passaggi di Mkhitaryan e Dzeko degli anni scorsi. C’è un bomber che fa al caso dei giallorossi che dalle parti di Appiano Gentile seguono da tempo.

La sconfitta contro la Roma a San Siro potrebbe aver condannato l’Inter al secondo posto in campionato. Il Napoli di Conte è stato bravissimo ad approfittare del passo falso dei nerazzurri e ora si trova con un +3 difficile da ricucire. A sole quattro giornate dalla fine e con un calendario a vantaggio dei partenopei, Inzaghi potrebbe ritrovarsi nella stessa condizione vissuta tre anni fa contro il Milan. La Champions League resta la sua unica e ultima ancora di salvezza, per non chiudere l’anno con zero titoli. Ranieri è stato bravissimo a colpire i nerazzurri nel primo tempo, con la mossa Soulé largo a destra che ha creato non pochi problemi alla retroguardia avversaria.

Dal punto di vista fisico l’Inter non ne aveva e le seconde linee non si sono rivelate all’altezza. Basti vedere il rendimento di Arnautovic, Correa e Taremi, per capire che senza Thuram è tutta un’altra storia. Proprio per questo Beppe Marotta sta già lavorando a quello che sarà il mercato estivo per mettere dentro chili e centimetri in avanti. Di profili seguiti ce ne sono diversi ma in particolar modo ne piace uno.

La Roma pronta a soffiare Mateo Pellegrino all’Inter: a Ghisolfi piace molto il bomber del Parma

Mateo Pellegrino è una delle rivelazioni di questa seconda parte di stagione. L’attaccante argentino classe 2001 è sbarcato a Parma nel mercato di gennaio, proveniente dal Velez. A 23 anni è finalmente arrivata la grande chiamata dall’Europa e l’argentino sta provando ad approfittarne. Nelle 8 partite giocate sinora con i ducali ha messo a segno ben tre gol, tutti molto pesanti. Indimenticabile quello contro la Juventus della scorsa settimana, che è valso tre punti fondamentali per la squadra di Chivu.

Con la sua statura impressionante, 192 cm, Pellegrino è la classica torre centrale, che sa giocare spalle alla porta e che ha una buona confidenza con la rete. Il Parma lo ha pagato appena 2 milioni e ora potrebbe rivenderlo sopra i 10. Ghisolfi ha già chiesto informazioni e potrebbe bruciare la concorrenza proprio dell’Inter, a cui il ragazzo non dispiace. Vedremo se la fumata sarà giallorossa.