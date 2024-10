Processo Guardia di Finanza, il comunicato UFFICIALE della Roma

Processo e stangata Roma, il comunicato UFFICIALE dei Friedkin spiega e chiarisce tutto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono state numerose le notizie odierne rispetto alla possibilità di vedere la Roma affrontare una pesante sanzione fiscale. La Guardia di Finanza ha esaminato i bilanci del club capitolino relativi al periodo 2016-2021, redigendo un verbale per “dichiarazione infedele”. La società di Dan e Ryan Friedkin ha respinto le accuse e finora ha evitato qualsiasi tentativo di accordo. La questione ora è nelle mani dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà effettuare ulteriori controlli in tempi brevi, dato che il primo anno soggetto a contestazione andrà in prescrizione il 31 dicembre 2024.

Le cifre circolate in queste ore hanno lasciato intendere come la Roma fosse a rischio di una sanzione variabile da 17 a 34 milioni di euro. Tuttavia, il club ha in questi minuti diramato un comunicato ufficiale volto a fare chiarezza e palesare la propria posizione in modo trasparente quanto netto.

Roma, il comunicato UFFICIALE dopo le ultime notizie sui bilanci

Gli investigatori, dal proprio canto, ritengono che la Roma abbia alterato il bilancio e, tra le possibili soluzioni, si è evidenziato come il club potrebbe tentare una conciliazione che ridurrebbe fino a un terzo delle sanzioni amministrative. In questi minuti, come specificato, la Roma ha però diramato una nota ufficiale ben chiara, che recita come segue.

“In relazione alle notizie inesatte apparse in merito al processo verbale della Guardia di Finanza, la Società ritiene si tratti di rilievi infondati, con riguardo ai quali intende far emergere la correttezza del proprio operato presso le competenti sedi, fermo restando che, anche ove i rilievi fossero accolti, il carico impositivo massimo non supererebbe comunque i 2 milioni di euro circa”.