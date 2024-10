Elsfborg-Roma, Juric a sorpresa: “Passi in avanti impressionanti”

Elfsborg-Roma, le parole di Ivan Juric dopo la sconfitta rimediata da Pellegrini e colleghi alla seconda giornata di Europa League.

“Penso che la squadra abbia fatto diverse cose positive, muovendo bene la palla ma c’è da migliorare sulle ripartenze. Ho una visione diversa, ho visto tante occasioni e tanto gioco. Abbiamo tirato tantissimo e non siamo riusciti a fare goal. Anche in situazioni di superiorità non siamo abbastanza aggressivi. In alcune situazioni abbiamo controllato e mosso bene, creando occasioni e in quelle poche volte abbiamo subito occasioni da rete. In questo bisogna migliorare“.

“Abbiamo fatto tante cose buone per arrivare in attacco, ma poi bisogna alzare la qualità. Abbiamo creato occasioni con Pellegrini, ci sono cose da migliorare ma in generale ho visto maggiore gioco e occupazione di spazi. Negli ultimi metri si può fare molto meglio: concediamo troppo nelle ripartenze. Il risultato è assolutamente negativo, ma non voglio assolutamente buttare tutto“.

“Inutile pensare oltre: ho una rosa che ha qualità e devo ottenere il meglio da loro. Sono soddisfatto da tanti aspetti e poi in futuro si vedrà cosa migliorare. Adesso bisogna pensare al Monza, per me abbiamo fatto passi in avanti impressionati a livello di gioco. Pensare adesso a cosa manca adesso è controproducente“.

“Soulé è un ragazzo che si dà da fare e ha qualità. Si tratta del secondo anno in Serie A, non riesce ad esprimere il suo talento, ma si vede che non soffre la pressione, si fa vedere. Ha fatto un anno a Frosinone e adesso è alla Roma, bisogna essere sereni e farlo lavorare nei posizionamenti. Da questo punto di vista ho visto una crescita e sono fiducioso, mi è piaciuto di più e bisogna lavorare“.