Formazioni ufficiali Elfsborg-Roma: Juric a sorpresa, novità in attacco

Elfsborg-Roma, le formazioni ufficiali dell’incontro che di disputerà alla ‘Bora Arena’: le scelte definitive di Juric

Rimessasi in moto in campionato grazie ai due successi consecutivi ottenuti contro Udinese e Venezia, la Roma è chiamata a centrare il bottino pieno anche nella seconda gara della fase a gironi di Europa League. Alla luce del pareggio in extremis con il quale la compagine di Juric è stata riagguantata dall’Athletic Bilbao, i giallorossi vogliono dare una prima spallata importante alla classifica del maxi girone.

Per farlo, Baldanzi e compagni se la vedranno con l’Elfsborg in una trasferta nella quale Juric attuerà qualche rotazione in modo tale da razionalizzare le forze. In attacco, ad esempio, da non trascurare la presenza di Eldor Shomurovov, in ballottaggio fino all’ultimo con Dovbyk: alla fine sarà l’ex attaccante del Genoa a partire dal primo minuto, con il bomber ucraino pronto eventualmente ad entrare a gara in corsa. Alle sue spalle agiranno Baldanzi e Soulé. Sulla corsia destra spazio a Saud Abdulhamid, con il terzino saudita che vuole riscattare la scialba prestazione offerta nell’ultimo scampolo di gara contro l’Athletic. In difesa occasione dal primo minuto per Hermoso, mentre Hummels si accomoderà nuovamente in panchina. Ecco le scelte complete:

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Saud, Paredes, Pisilli, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Shomurodov