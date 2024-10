Roma, richiesta choc a Ghisolfi e dimissioni

Emergono nuovi retroscena in casa Roma dopo le dimissioni di Lina Souloukou dalla carica di CEO. Protagonista Florent Ghisolfi, che si è opposto ad una richiesta particolare dopo l’addio a Daniele De Rossi.

Le ultime settimane intorno alla Roma sono state decisamente movimentate. Il 18 settembre, dopo il pareggio maturato in casa del Genoa, la società giallorossa decide a sorpresa di esonerare Daniele De Rossi. Nel giro di poche ore la panchina della squadra romanista è stata affidata a Ivan Juric, ma il polverone non si è chiuso con il cambio della guida tecnica. Quattro giorni dopo, la domenica i cui ha esordito il tecnico croato allo stadio Olimpico, sono arrivate le dimissioni ufficiali della CEO greca, Lina Souloukou. Ed ora spunta un retroscena che ha come protagonista principale Florent Ghisolfi, dirigente francese arrivato dal Nizza prima della sessione di calciomercato estivo.

Riavvolgendo il nastro delle turbolenti ultime due settimane a Trigoria, emerge un particolare retroscena che coinvolge direttamente Florent Ghisolfi. Ieri sono arrivate le parole di Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma è tornato inevitabilmente a parlare con toni netti dell’esonero di Daniele De Rossi e non solo. Il centrocampista giallorosso ha rigettato ogni ipotesi di spaccatura con l’ex numero 16, ed emerge una situazione delicata dopo l’esonero della bandiera del tifo romanista.

Dimissioni Souloukou, retroscena Roma: la richiesta rifiutata da Ghisolfi

Riflettori puntati su Lina Souloukou, ex Ceo della Roma, e Florent Ghisolfi. Il dirigente francese, secondo quanto rilanciato da ‘Il Tempo, avrebbe rifiutato una richiesta specifica dopo l’esonero di Daniele De Rossi in casa giallorossa. Tra l’addio all’ex Bandiera e le dimissioni della manager greca spunta un retroscena bollente dalle parti di Trigoria.

Secondo il quotidiano il dirigente transalpino avrebbe dovuto firmare un’intervista in cui si sarebbe assunto la responsabilità dell’esonero di Daniele De Rossi. Florent Ghisolfi si è opposto a questa soluzione, con il caso che si è poi concluso con le dimissioni ufficiali della dirigente greca.