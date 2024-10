Colpo di scena Inter, via Inzaghi: ritorno improvviso in panchina

La situazione riguardante il futuro di Simone Inzaghi potrebbe creare le premesse per un improvviso, clamoroso effetto domino. I dettagli

Nonostante una certa fragilità difensiva, l’Inter continua a viaggiare a vele spiegate nell’opinione pubblica come la squadra favorita alla vittoria finale del campionato. La sconfitta patita nel derby, però, ha rappresentato uno stop per certi aspetti improvviso per Thuram e compagni, capaci subito di reagire in campionato con la vittoria contro l’Udinese e in Champions League con il largo successo ai danni della Stella Rossa. Il campo, però, non esaurisce le tante voci che, direttamente o indirettamente, continuano a ruotare in orbita nerazzurra.

Se si esclude la questione ultras, infatti, a tenere banco negli ultimi giorni sono le tante voci che, almeno dall’Inghilterra, riguardano il futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, infatti, sarebbe uno dei profili caldeggiati dal Manchester United in caso di addio a ten Hag. Il futuro del tecnico del Manchester United, infatti, è appeso ad un filo. Motivo per il quale i Red Devils hanno già cominciato a sondare il terreno, valutando un’alternativa in tempi relativamente brevi. Ecco perché, sia pur accostato allo United, quello del tecnico piacentino non può essere considerata la prima scelta da parte del club inglese, almeno nell’ottica del breve periodo. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, però, anche in casa Inter spirerebbe aria di rivoluzione.

Inter, Marotta pensa a Simeone per l’eventuale post Inzaghi

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, infatti, pur avendo blindato Inzaghi, i nerazzurri non avrebbero alcuna intenzione di farsi trovare impreparati nel caso in cui l’ex allenatore della Lazio dovesse effettivamente lasciare la panchina meneghina. E tra i profili vagliati dal club nerazzurro in caso di addio al tecnico piacentino ci sarebbe proprio quel ‘Cholo’ Simeone che non ha mai nascosto la sua ambizione di tornare a San Siro non più da avversario, ma sulla panchina dell’Inter.

Non ci sono contatti concreti. Anche perché Simeone, così come Inzaghi e ancor di più del tecnico dell’Inter, è blindato da un super contratto con l’Atletico Madrid. Tuttavia, voci di corridoio citate dalla fonte iberica riferiscono di un clima piuttosto teso nel quartier generale dei Colchoneros. Acque agitate con le quali il ‘Cholo’ potrebbe preparare il terreno in vista di un addio che si preannuncia comunque piuttosto complicato.