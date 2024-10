Dalla Roma al Milan: affare fatto per gennaio

A gennaio il mercato potrebbe regalare un colpo di scena che riguarda la Roma e il Milan, con un colpo da parte dei rossoneri

Gli obiettivi delle due squadre sono spesso stati in comune nella scorsa sessione estiva e ora anche in inverno la storia potrebbe ripetersi. Moncada e Furlani vogliono soffiare una pedina alla squadra di Ivan Juric.

Il calciomercato estivo si è concluso da appena un mese ma è già arrivato il momento per squadre italiani di pensare a cosa fare nella finestra di gennaio. La Roma ha messo a segno 12 colpi durante l’ultima campagna acquisti, ma come aveva sottolineato anche Daniele De Rossi, la rosa non è ancora completa. Una rivoluzione di nomi che ha portato tanti volti nuovi a Trigoria ma che necessita ancora di ulteriori iniezioni di qualità ed esperienza. Le seconde linee, come testimoniato dalla trasferta in casa dell’Elfsborg non stanno dando garanzie e serve qualcosa in più per alzare il livello complessivo.

Paradossalmente a centrocampo, dove negli anni scorsi c’è stata sempre carenza, Juric ha più possibilità di scelta, con due giocatori per ruolo (e manca ancora Le Fée, sempre infortunato). Almeno in quel reparto, quindi, Ghisolfi non dovrà intervenire a gennaio, concentrandosi invece sugli esterni e sull’attacco, dove il solo Dovbyk non può bastare (soprattutto vedendo il rendimento di Shomurodov).

Il Milan soffia Cardoso alla Roma: i rossoneri lo vogliono a gennaio come vice Fofana

C’è un nome in mediana che in estate aveva solleticato le idee di Ghisolfi e De Rossi, per donare quel dinamismo che poi ha portato Kone (e l’esplosione di Pisilli). Stiamo parlando di Johnny Cardoso, nazionale americano, impegnato anche nell’ultima Copa America, in forza la Betis di Siviglia. L’ex centrocampista dell’International, ha attirato su di sé le attenzioni anche del Milan, che lo ha messo sotto la lente di ingrandimento in vista di gennaio.

Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo prioritario del club rossonero è quello di trovare un vice Fofana, dato che in rosa il francese è l’unico con certe caratteristiche. A Fonseca serve equilibrio, specie se proseguirà a giocare con questo modulo super offensivo, con praticamente quattro punte contemporaneamente in campo. Cardoso era già nel mirino del Diavolo ad agosto, quando la trattativa con il Monaco per Fofana sembrava essersi bloccata. L’unico problema è che essendo extracomunitario, per sbarcare a Milanello dovrà uscire un altro extracomunitario.