Danso, comunicato UFFICIALE: telenovela finita

Decisione ufficiale su Danso: con un comunicato apparso sul proprio sito il Lens ha ribadito il concetto. Il giocatore ha il via libera per tornare a giocare

Torna a giocare. Dopo che alla Roma non aveva superato le visite mediche. Un comunicato ufficiale del Lens mette la parola fine a quelle che sono state le notizie che hanno riguardato il difensore Danso.

“Dopo una moltitudine di esami approfonditi con esperti medici di fama mondiale, le potenziali incertezze sono state completamente eliminate. Kevin Danso è pronto per un ritorno alle competizioni. La roccia artesiana, che ha mantenuto una sessione di allenamento quotidiana, tornerà molto presto sui prati del McDonald’s della Ligue 1”. Questo il comunicato del club francese, apparso sul proprio sito alcuni minuti fa, che quindi riabilita in maniera definitiva il difensore che la Roma aveva preso, praticamente.

Danso torna a giocare: ufficiale

Poi sappiamo tutti cosa è successo. Danso non aveva superato le visite mediche per dei problemi che il club giallorosso aveva riscontrato nel corso delle proprie visite. Sappiamo che in Italia, sotto questo aspetto, non passa nulla. Ed è anche giusto così. Uno degli ultimi casi che hanno costretto un calciatore a cambiare campionato per continuare a giocare è stato quello di Eriksen: il malore all’Europeo lo ha costretto a impiantare un defibrillatore e nel nostro Paese con quello non si può giocare.

Insomma, Danso torna a giocare e magari il Lens lo potrebbe spedire in campo nella prossima uscita di campionato. La Roma, dopo aver perso la possibilità di tesserarlo, ha deciso di prendere Hermoso e Hummels a parametro zero. Il primo ha già debuttato, anche da titolare, il secondo invece, arrivato nei primi giorni di settembre, ancora non si è visto con la maglia giallorossa addosso. Ma il conto alla rovescia anche per lui è iniziato. Magari Juric lo potrebbe schierare contro il Monza nella sfida di domenica pomeriggio prima della sosta. Vedremo.