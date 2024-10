Monza-Roma, recupero last-minute per Juric

Roma, non c’è tempo per riposare, anche perché non avrebbe senso dopo la sconfitta di ieri. Gruppo subito in campo: speranza per Ivan Juric

Non c’è tempo di pensare alla sconfitta contro l’Elfsborg, che secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina è stata quasi cercata. Non sappiamo se è un bene, visto che forse delle valutazioni approfondite andrebbero fatte, ma sappiamo che la Roma tra poco più di 48ore tornerà in campo contro il Monza. E non sono ammessi altri passi falsi.

Se in Europa, vista la formula della nuova Europa League, c’è comunque il tempo di recuperare – mancano sei partite alla fine di questa prima fase – in Serie A dopo l’avvio stentato nessuno ti aspetta. E per rimanere agganciati al treno di quelle che stanno davanti serve vincere su un campo difficile, contro una formazione che non sta benissimo e contro un tecnico che inizia ad essere traballante. Insomma, ci sono gli ingredienti per fare bene, ma anche per rischiare molto, soprattutto se la Roma dovesse ripetere la prestazione incolore, per non usare un altro aggettivo, di ieri sera.

Roma, Le Fée verrà valutato oggi

La squadra ha viaggiato nella notte e oggi tornerà ad allenarsi. E secondo Il Tempo in edicola questa mattina, a differenza delle notizie che sono spuntate ieri, c’è anche la possibilità di rivedere Le Fée nella lista dei convocati.

L’ex Rennes – si legge sul quotidiano – spera almeno in una convocazione per la sfida di domenica con il Monza, ultima giornata prima della sosta delle nazionali. La palla passa così allo staff medico che dovrà valutare oggi se poterlo inserirlo nella lista dei partenti in direzione U-Power Stadium. Oppure lasciarlo nella Capitale e poter tornare a disposizione per la partita con l’Inter del 20 ottobre”. In ogni caso non verrà preso nessun rischio. Ore quindi di attente valutazioni, anche se l’ipotesi che in questo momento va per la maggiore è sicuramente la seconda.