Roma, esonero Juric: clamoroso quello che potrebbe accadere dentro il club qualora non arrivasse una convincente prestazione sul campo del Monza

Dentro la Roma, o almeno è questa la sensazione, regna un po’ di caos. L’esonero di Daniele De Rossi dopo il pareggio contro il Genoa ha scosso l’ambiente. E la polemica dei tifosi non si placa in nessun modo.

Nelle tre uscite interne che Juric ha avuto, gli ultras della Roma hanno manifestato il proprio dissenso in maniera pacifica, ma molto rumorosa. Sì, perché in questi casi il silenzio che c’è stato nei primi minuti dei match è stato assordante. E ieri sera, dopo la gara, sono stati invece i calciatori a prendersi i cori di protesta. La sconfitta contro l’Elsfborg è stata pesantissima: una squadra che ha sfornato una prestazione molto al di sotto delle aspettative e che rischia, adesso, anche di perdere domenica pomeriggio contro il Monza. In Brianza, Nesta, che non è che se la passi bene anche lui, ha solo bisogno di una vittoria per non rischiare il posto.

Roma, esonero Juric: la situazione

I commenti su quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime ore dentro la Roma sono molteplici. Uno, intervenuto a Radio Radio, è stato quello del giornalista de Il Messaggero Stefano Carina. “Le dichiarazioni di Juric mi sorprendono, non puoi dire quelle cose dopo una partita del genere. Nonostante tutto, si può difendere la squadra anche dicendo cose diverse: non puoi dire, come prima cosa, che hai visto dei miglioramenti impressionanti” ha detto Carina. Che poi ha continuato in questo modo.

“Impressionante, in negativo, è stata la prova della Roma. In quei momenti bisogna conservare un minimo di lucidità. Ma il suo intento è chiaro: lui sente già puzza di bruciato e dopo la partita di Monza c’è la sosta. Qui può pensare ‘Se io perdo lì, questi richiamano De Rossi‘. Sarebbe una cosa incredibile, ma ormai mi aspetto anche questo. Juric finora aveva fatto sempre tre cambi di partita in partita tra Udinese, Athletic Bilbao e Venezia, ieri ne ha fatti sei con giocatori che non possono giocare a questi livelli nemmeno contro l’Elfsborg. Se Shomurodov faceva la riserva al Cagliari, anche se ha segnato contro l’Empoli, non può farla poi alla Roma”. Sì, potrebbe essere una provocazione quella di Carina, ma forse nessuno si sorprenderebbe, vedendo l’andazzo, più di tanto.