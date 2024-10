Doppio innesto Roma, i Friedkin hanno detto no

La Roma di Juric giocherà domani contro il Monza, ma prima ci sono da segnalare delle novità che riguardano l’aspetto societario.

Dopo aver battuto in campionato a fatica il Venezia dell’ex Di Francesco, la Roma è caduta a sorpresa in Europa League. Giovedì scorso, infatti, la squadra di Ivan Juric ha perso in trasferta contro gli svedesi dell’Elfsborg con il risultato finale di 1-0 ( rete realizzata su rigore da Baidoo nei minuti finali del primo tempo).

La Roma, di fatto, non c’è proprio stata in campo, almeno fino all’ingresso in campo dei vari Dybala, Pellegrini e Dovbyk. Con questi tre calciatori, di fatto, i giallorossi hanno creato diverse occasioni (soprattutto la traversa colpita dal capitano capitolino), ma comunque è stato troppo poco per portare a casa almeno un pareggio.

Questo ko, ovviamente, ha rincarato la dose delle critiche sia nei confronti della squadra giallorossa che dei Friedkin. La Roma è attesa ora dal match di domani contro il Monza di Alessandro Nesta, ma prima bisogna registrare delle importanti novità che riguardano proprio la proprietà statunitense.

Roma, i Friedkin potrebbero affiancare due dirigenti a Florent Ghisolfi: i dettagli

Come riportato dal quotidiano ‘Il Tempo’, infatti, i Friedkin avrebbero ricevuto il consiglio di affiancare due dirigenti a Florent Ghisolfi nella gestione dell’area sportiva della Roma. Tuttavia, almeno per il momento, i dirigenti statunitensi non avrebbero preso nessuna decisione sulla possibilità dell’innesto di due nuovi dirigenti.

Tale indiscrezione, ovviamente, non è una buona notizia per il direttore sportivo francese, arrivato solo la scorsa estate dal Nizza. Questo possibile commissariamento di Ghisolfi, di fatto, dimostrerebbe ancora di più il caos che serpeggia nella Roma.