La Juve caccia Pogba: rescissione e accordo col nuovo club

Ecco le ultime sul futuro di Paul Pogba e sulle intenzioni della dirigenza bianconera al suo ritorno dalla maxi squalifica da scontare

Che cos’è attualmente Paul Pogba? Un ex leggenda del calcio europeo? Un giocatore pronto a tornare in attività? Oppure un fuoriclasse deciso ad abbandonare il calcio che conta, poiché consumato dal tempo e delle vicende giudiziarie?

Quando qualche ora fa il fenomeno francese ha comunicato sui social lo sconto ricevuto alla severa squalifica subita per doping, in molti hanno iniziato a porsi domande sul futuro di uno dei centrocampisti più forti della storia della Serie A (e non solo).

L’eco mediatica e il fascino generati dalla figura dell’ex numero 10 bianconero non sono affatto scemati nel corso degli ultimi mesi, durante i quali i legali del francese hanno lavorato duramente per decurtare la pena di ben quattro anni che era stata sentenziata lo scorso anno.

La battaglia è stata vinta e, secondo gli ultimi aggiornamenti, Paul Pogba potrà tornare a solcare il rettangolo verde già a partire da marzo 2025. Ora, tuttavia, c’è una sola domanda che il mondo del calcio si sta ponendo: dove giocherà Pogba?

Pogba resta alla Juve? La probabile destinazione

Se dovessimo prendere in considerazione esclusivamente il contratto del campione del mondo classe ’93 dovremmo credere che Pogba resterà certamente un calciatore della Juventus fino al 30 giugno del 2026. Vi sono tuttavia una serie di fattori potenzialmente decisivi che influenzeranno concretamente il futuro del centrocampista bianconero.

L’elemento che più di tutti potrebbe decretare la permanenza o meno alla Vecchia Signora verrà certamente definito dalla condizione psicofisica con cui il francese tornerà in campo. Difatti, nel caso in cui Pogba dovesse tornare quello della pre squalifica, fatichiamo a credere che Thiago Motta non risucirà a ritagliarli un posto d’onore all’interno delle frenetiche rotazioni bianconere.

A quel punto però sarà necessario discutere del nuovo stipendio di Paul, che attualmente prende il minimo salariale. Nel caso contrario in cui Pogba non dovesse rientrare nei piani della dirigenza e dell’allenatore bianconeri, ecco che inizierebbe la ricerca di una nuova destinazione. La più probabile in questo momento sembrerebbe l’MLS. Pogba ha più volte manifestato la volontà di voler giocare accanto a Leo Messi e, in tal caso, il suo sogno verrebbe realizzato.