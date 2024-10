Monza-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Monza-Roma, le probabili formazioni di due squadre che si affrontano con la paura addosso. Il tecnico perdente potrebbe salutare la compagnia.

In questo folle inizio di stagione della Roma dove quattro giornate di campionato sono state bastevoli per esonerare Daniele De Rossi, la settima giornata può già risultare fatale a chi ha sostituito l’ex Capitan Futuro.

Rischia Ivan Juric. La sconfitta in Svezia, per come è maturata, ovvero attraverso una non-prestazione, è una spada di Damocle che pende sulla testa del tecnico croato. Di fronte la Roma si troverà un grande della storia della Lazio, Alessandro Nesta. Anche il grande ex difensore centrale non attraversa il suo miglior momento. Il Monza, contro la Roma, cercherà di ottenere la sua prima vittoria in campionato. Una partita ‘da paura’ con due tecnici che rischiano il posto.

Monza-Roma, le probabili formazioni

I due tecnici, Alessandro Nesta ed Ivan Juric, sono consapevoli del fatto che l’esito di questa sfida potrebbe determinare il loro futuro. Anche per questo, più che in altre circostanze, nesta e Juric si prendono tutto il tempo a loro disposizione per scegliere il miglior undici iniziale.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta

ROMA (3-5-2): Svilar; Hummels, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Paredes, Pisilli, El Shaarawy; Baldanzi, Dovbyk. Allenatore: Ivan Juric

Dove vedere Monza-Roma

La sfida Monza-Roma, gara valida per la settima giornata di Serie A andrà in scena domenica 4 ottobre alle 18:00. La partita sarà trasmessa su DAZN e Sky Sport.