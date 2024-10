Monza-Roma, non solo Le Fée: altro recupero UFFICIALE

Giungono nuovi aggiornamenti in merito ai recuperi dell’ultima ora e gli indisponibili della sfida tra il Monza di Nesta e la Roma di Juric

La gara che la Roma di Ivan Juric dovrà affrontare contro il Monza di Alessandro Nesta appare già caratterizzata da quel particolare odore di ‘ultima occasione’ che solitamente si accosta ad un allenatore dopo svariate settimane di delusioni.

A Roma tuttavia, come ampiamente manifestato dall’esonero di Daniele De Rossi, pare che i Friedkin abbiano inaugurato una nuova politica, in cui basterebbe semplicemente restituire la vaga sensazione che qualcosa possa andare male per ritrovarsi alle porte di Trigoria con le valige in mano.

È anche a causa di quanto appena detto che la settima giornata di campionato dei capitolini assume un particolare significato, poiché, oltre ai tre punti, in palio vi potrebbe essere il futuro del tecnico croato e, di conseguenza, la potenziale richiamata in patria di Daniele De Rossi.

Naturalmente si tratta ancora di supposizioni, ma la precarietà della panchina di Juric è apparsa da subito evidente (basti pensare al contratto di pochi mesi che lo lega ai giallorossi). Dall’altra parte ecco un Monza attualmente ultimo in classifica, deciso a far valere le proprie qualità sul rettangolo verde.

Le ultime di Nesta: ecco chi recupera e chi no

Nel corso della conferenza stampa di stamane, Alessandro Nesta ha aggiornato in merito alle condizioni di coloro i quali apparivano in dubbio per la sfida con i giallorossi.

Rimangono ancora fuori Gagliardini e Sensi (saranno contenti i difensori giallorossi vista le rinomate qualità offensive del centrocampista classe ’95), mentre tornano disponibili Birindelli e Mota. Ciurria invece rimarrà in dubbio fino al fischio d’inizio.

La pericolosità di Mota, abbinata alle luccicanti qualità tecniche di Daniel Maldini e alla fisicità di Djuric sono dunque le principali armi che l’ex capitano della Lazio avrà a disposizione per mettere in difficoltà il collega croato.