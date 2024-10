Tegola Dybala, un comunicato ufficiale dietro l’altro: ne salta tre

Dopo l’ufficialità della sua assenza per la sfida contro il Monza, è arrivata anche un’altra notizia che riguarda Paulo Dybala. I dettagli

Ritornata dalla trasferta di Elfsborg con una sconfitta pesante non solo per quanto espresso sul campo ma anche per i risvolti di classifica, la Roma è chiamata a rialzare immediatamente la china in campionato. Sebbene i due successi consecutivi ottenuti contro Udinese e Venezia abbiano risollevato la posizione in classifica dei giallorossi, Dovbyk e compagni non possono permettersi cali di concentrazione.

All’U Power Stadium, la Roma se la vedrà con un Monza a caccia di punti pesanti per tirarsi fuori dai bassifondi della classifica che non sta sorridendo per niente alla compagine di Nesta. In vista della trasferta contro i biancorossi, però, Juric dovrà fare a meno di Paulo Dybala, che ha interrotto anzitempo l’allenamento di rifinitura e non è stato convocato per la sfida contro il Monza, così come Hummels. L’attaccante argentino, inoltre, non è stato convocato neanche per il doppio appuntamento che vedrà l’Argentina sfidare il Venezuela e la Bolivia negli impegni validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, in programma rispettivamente il 10 e il 16 ottobre. Dybala resterà dunque a Trigoria per ritornare al top della forma e presentarsi al meglio alla ripresa del campionato, quando la Roma sarà impegnato in un vero e proprio tour de force tra Serie A ed Europa League.