Allarme del big prima di Roma-Inter: problemi alla caviglia, esami immediati

Allarme del big prima di Roma-Inter: problemi alla caviglia e annuncia esami immediati. Ecco la situazione dopo le gare di ieri sera

Oggi la Roma scende in campo contro il Monza: una gara difficile, per il momento che vivono i giallorossi e anche perché i lombardi hanno un solo risultato a disposizione dopo un avvio di stagione così. La vittoria.

Nesta rischia anche il posto, secondo alcuni, ed è normale pensare che prima della sosta i brianzoli vorrebbero vincere per passare un paio di settimane serene e lavorare con tranquillità. Juric, come sappiamo, non potrà contare su Dybala, fermato ieri da un problemino muscolare, e su Hummels, che febbricitante è rimasto nella Capitale. Partita fondamentale, dicevamo, anche perché al rientro dopo la nazionale i giallorossi dovranno affrontare l’Inter di Simone Inzaghi che ieri sera ha vinto contro il Torino grazie alla tripletta di Thuram.

Allarme prima di Roma-Inter, esami immediati per Thuram

E, proprio Thuram, è stato il giocatore che ha subito il fallo che ha portato all’espulsione di Maripan dopo 20 minuti di partita che ha indirizzato il match. Il giocatore ha preso una botta alla caviglia e poi in conferenza stampa ha parlato appunto di questo.

“La caviglia mi fa un po’ male, si è girata un po’. Adesso farò gli esami con il dottore e vedremo. Dopo una vittoria e i tre punti vai con la testa più leggera in nazionale”. Insomma, esami in queste ore per capire se il colpo è stato assorbito. Il giocatore, poi, ovviamente, ha continuato a giocare mettendo a segno la tripletta, la sua prima in Italia, che ha deciso la sfida. E anche se non dovesse andare in nazionale, quasi sicuramente, comunque, per la gara del 20 ottobre, sarà a disposizione di Inzaghi.