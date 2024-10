Cessione Barella, mossa definitiva: l’Inter ha fatto bingo

Cessione Barella. Da tempo il centrocampista dell’Inter e della nazionale azzurra è sotto osservazione del City di Pep Guardiola. La risposta della società nerazzurra.

L’Inter di Simone Inzaghi ha accettato di buon grado il ruolo di favorita per la vittoria finale. Lo scudetto della passata stagione, quello della seconda stella, ha dato ulteriore fiducia alla società nerazzurra.

Dopo il capolavoro di Torino, sponda Juventus, Giuseppe Marotta si sta ripetendo all’ombra della Madonnina. Nell’ultimo quinquennio l’ex amministratore delegato, ora presidente dell’Inter, ha saputo allestire una rosa che ha pochi rivali in Europa. Tuto questo migliorando, anno dopo anno, i disastrati conti societari. Dopo la seconda stella, l’obiettivo dell’Inter è di puntare alla Champions League. Dopo tre finali Champions perdute, due con la Juventus, una con l’Inter, il grande dirigente varesino coltiva il sogno della coppa dalle grandi orecchie sperando che non rimanda irrealizzato come quello del suo ex presidente, Andrea Agnelli. Per vincere la Champions League occorre, però, una formazione con campioni da acquisire sul mercato tenendosi ben stretti quelli che già si hanno a disposizione.

Cessione Barella. C’è chi di no a Pep Guardiola

Ed un campione che l’Inter intende tenersi ben stretto è anche una colonna della nazionale azzurra di Luciano Spalletti: Nicolò Barella.

L’indiscrezione di mercato lanciata dall’insider Ekrem Konur parla del forte interessamento del Manchester City per Nicolò Barella. Non è un segreto che il 27enne centrocampista di Cagliari rappresenti un profilo stimatissimo dal numero uno dei tecnici, Pep Guardiola. Il grave infortunio di Rodri sembrerebbe quasi spalancare le porte del City al nazionale azzurro. Ma tra Guardiola, il City e Barella c’è l’Inter che non ne vuol sapere di cedere il suo gioiello italiano. Il fresco rinnovo di contratto, scadenza fissata al 30 giugno 2029, con consistente aumento dell’ingaggio, è l’ulteriore conferma di com la società guidata da Giuseppe Marotta non abbia orecchie per intendere. Per nessuna cifra l’Inter cederà Nicolò Barella.

Parola di Ekrem Konur…e Giuseppe Marotta. Pep Guardiola ed il City dovranno farsene una ragione.