Infortunio Dybala, fissata la data del rientro: last minute Roma-Inter

La Roma torna in campo questo pomeriggio a Monza, con Ivan Juric che perde Paulo Dybala per infortunio. Ecco il punto sulle condizioni dell’attaccante argentino in ottica Inter.

Paulo Dybala si è infortunato nella rifinitura prima di Monza – Roma. Ivan Juric lo aveva tenuto a riposo durante la sfida contro il Venezia allo stadio Olimpico. L’attaccante argentino è partito dalla panchina anche nella recente sconfitta in Europa League, prima di essere gettato nella mischia dal tecnico croato in casa dell’Elfsborg. Il numero 21 giallorosso salterà la trasferta in casa del Monza ed anche gli impegni con l’Argentina, ecco le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante ex Juventus.

Problema muscolare nella rifinitura pre Monza per Paulo Dybala. L’attaccante giallorosso resterà a Trigoria a svolgere terapie e salta anche le sfide con l’Argentina di Scaloni. Secondo gli aggiornamenti forniti dal ‘Corriere dello Sport’ ora l’attaccante ex Juventus resterà a Trigoria per svolgere terapie. In seguito ci saranno gli esami strumentali che, in caso di esclusione di lesioni, fisserebbe la data del rientro dell’argentino per Roma-Inter, prima sfida dopo la sosta Nazionali.