L’arbitro ha mentito a Baldanzi sul rigore: “Ecco cosa mi ha detto”

Monza-Roma, le parole di Tommaso Baldanzi dopo la mancata assegnazione del calcio di rigore. “Ecco cosa mi ha detto l’arbitro”.

Tante discussioni e non poche polemiche rispetto a quanto accaduto nei minuti finali di Monza-Roma, con un episodio potenzialmente chiave e in grado di poter impattare con veemenza sul risultato finale. Indipendentemente dall’uno a uno ottenuto da Dovbyk e colleghi sulla squadra di Monza, Juric si è detto soddisfatto della prestazione della squadra, pur ammettendone limiti di precisione e qualità negli ultimi metri, sui quali lavorare.

L’episodio più discusso, chiaramente, ha però interessato quanto accaduto in occasione del contatto su Baldanzi, che pareva presentare tutti i presupposti per portare all’OFR e all’assegnazione del calcio di rigore, almeno stando a quanto visto in diretta. Pur non rappresentando un episodio sul quale sono state maturate posizioni universali e oggettive, restano certamente tanti dubbi, come ben testimoniano le parole di Ghisolfi a Sky Sport.

Dopo una serie di dichiarazioni solamente sfioranti l’argomento da parte di Ivan Juric, si è espresso in diretta Dazn lo stesso protagonista, Tommaso Baldanzi, che ha così commentato l’accaduto. “Penso sia chiaro. Mi pesta il piede ma l’arbitro mi ha detto che prima salta e poi mi pesta. Ho visto il video e succede il contrario. Resta che dovevamo vincere la partita ed essere più precisi ma quell’episodio per me era da rigore. oggi sono entrato più da quinto e non l’avevo mai fatto.”

“Cerco sempre di dare il massimo e di raggiungere gli obiettivi che abbiamo. Ora sto bene, fisicamente e ho fatto un buon inizio di campionato. Devo e dobbiamo continuare così, portando a casa più punti e raccogliendo quanto meritiamo per toglierci belle soddisfazioni“.