Malore e gara sospesa: ecco cosa è successo

Malore e gara sospesa. Una partita di calcio che ha avuto una conclusione inaspettata ed imprevista. Cosa è accaduto in campo?

Una partita di calcio nasconde aspetti inaspettati che possono portare ad una conclusione inattesa. Quanto avvenuto sul campo durante la sfida tra Reggina ed Acireale, valida per il Campionato nazionale di Serie D, ne è la conferma. Una gara che ha avuto il suo naturale svolgimento durante l’intero primo tempo.

All’inizio del secondo tempo è avvenuto il fatto che ha cambiato la ‘storia’ della partita. Ad inizio del secondo tempo, con le squadre in campo, la terna arbitrale ha tardato a fare il suo ingresso in campo. E’ citynow.it ad informarci che è stata una comunicazione da parte dello speaker dello stadio ad ufficializzare la sospensione della gara a causa di un malore che ha colpito il direttore di gara Andrea Giordani di Aprilia. L’arbitro è stato immediatamente soccorso ed in primo momento sembrava che la gara potesse riprendere.

Fino alla decisione finale che ha portato all’interruzione della partita.

La comunicazione della Reggina

Reggina-Acireale si ferma al primo tempo. Il match, con gli ospiti avanti 1-0, è stato interrotto a causa di un malore avuto dall’arbitro Andrea Giordani di Aprilia. A seguito di tale comunicazione la gara tra Reggina ed Acireale si dovrà concludere in altra data. Il risultato di partenza sarà quello del campo al momento del malore del direttore di gara: 0-1.