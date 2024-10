Milan e Roma ferme al palo: l’ultimo squillo porta in Premier League

Le sue prestazioni non stanno affatto passate inosservate: è finito al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. Così la Serie A è sempre più lontana

A circa dodici ore dal fischio d’inizio della gara contro il Monza, non sono pochi gli spunti che in casa Roma hanno movimentato la vigilia della sfida dell’U Power Stadium contro gli uomini di Alessandro Nesta. Oltre alle condizioni di Paulo Dybala, costretto a dare forfait al pari di Hummels, a prendersi le luci della ribalta è stata anche la convocazione di Nicola Zalewski.

Il riferimento all’esterno polacco – sempre più vicino a firmare il rinnovo di contratto con i giallorossi – permette di fare il punto della situazione sulle corsie esterne giallorosse. A cominciare da quelli che potrebbero configurarsi come profili appetibili per Ghisolfi e non solo. Uno dei pupilli dell’attuale ds della Roma, ad esempio, risponde al nome di Tiago Santos. L’esterno portoghese del Lille, messosi in luce soprattutto nell’ultima sfida di Champions League contro il Real Madrid, sta facendo letteralmente impazzire mezza Europa. Non sono pochi, infatti, gli addetti ai lavori che hanno cominciato a sondare il terreno con una certa continuità per capire le pretese del Lille. Dal canto suo il club francese – inizialmente propenso ad imbastire una trattativa sulla base di una valutazione complessiva da circa 20 milioni di euro – ha ovviamente alzato l’asticella.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: asta in Premier League per Tiago Santos

Il dirompente inizio di stagione di Tiago Santos, infatti, ha fatto sì che il prezzo del cartellino del lusitano lievitasse in maniera inesorabile. Anche perché, dopo essere stato accostato in tempi non sospetti a Milan e Roma, diversi club inglesi si sono messi sulle sue tracce.

Come evidenziato da GiveMeSport, infatti, si starebbero materializzando i presupposti per un vero e proprio gioco al rialzo tra i club di Premier. Oltre al Manchester United, anche Aston Villa e Wolverhampton starebbero monitorando con molta attenzione l’evolvere della situazione legata al jolly del Lille. Una concorrenza che, di fatto, complica e non poco i piani delle italiane. Sebbene ai sondaggi esplorativi non siano mai corrisposte offerte concrete da parte delle compagini di Serie A, con il passare del tempo le chances che Tiago Santos arrivi nel nostro campionato appaiono sempre più risicate. Per buona pace di chi ne stava apprezzando da tempo le qualità, mettendone in evidenza gli importanti margini di crescita.