Rigore su Baldanzi e delusione Juric: “Ecco cosa dobbiamo cambiare”

Monza-Roma, le parole di Ivan Juric al termine della sfida a Nesta. Diversi i temi toccati a caldo, poco dopo la mancata assegnazione del rigore su Baldanzi.

“Sono d’accordo, abbiamo fatto una bella prestazione a livello di gioco e di creazione. L’unico neo è che quando arrivi tante volte sotto la porta devi fare più goal. Per quel poco che abbiamo concesso, diventa un peccato. La squadra ha interpretato la gara nel giusto modo. Già oggi la percezione è di aver visto belle cose e una buona prestazione. Deluso dal risultato e del rigore non fischiato, per i ragazzi che avrebbero meritato la vittoria e la tanta gente che ci segue“.

“Soulé ha fatto una buona gara, a tratti può fare meglio come tutti i giovani. Mi dispiace per El-Shaarawy, che è un giocatore importante. Vedremo le sue condizioni. Zalewski e gli altri subentranti hanno portato energia e ci hanno aiutato tanto. La mia idea è che la squadra ha alzato il livello, sia in termini difensivi che di gioco. Vedo una squadra che percepisce una squadra che capisce presto ciò che chiedo. Non è facile per l’ambiente, anche se abbiamo fatto sette punti in tre partite. Dobbiamo trasformare i fischi in applausi: vedo una squadra che ha tanto voglia di lavorare, che mettono tanta dedizione e concentrazione e intravedo margini di miglioramento importanti“.

“Unica difficoltà era il loro lancio lungo su Djuric e gli inserimenti di uomini di qualità. Abbiamo concluso la partita in crescendo, ma è chiaro ci voglia ancora tempo e cura dei dettagli. Qualche giocatore ha fatto qualche gara in più e chi meno: Celik o Angelino hanno forse sofferto un poco ma gli devo fare i complimenti perché hanno dato tutto. A Trigoria abbiamo tutto per recuperare tutto e vedo tutto con grande fiducia“.