Voti Monza-Roma 1-1, Dovbyk non basta: fioccano i 5

Da pochi istanti si è chiusa la gara dell’U Power Stadium tra Monza e Roma, terminata sul risultato di 1-1

Pur passando in vantaggio grazie al sigillo di Dovbyk, la Roma si fa rimontare dal gol di Mota e manca l’appuntamento alla terza vittoria consecutiva in campionato. I giallorossi erano passati in vantaggio grazie ad Artem Dovbyk, ma una disattenzione di Svilar ha permesso ai brianzoli di ritornare in partita.

L’attaccante ucraino è risultato di nuovo decisivo, dunque. Da attaccante navigato l’azione con il quale l’attaccante ucraino ha prima eluso l’intervento di Izzo con un movimento possente spallo alla porte, incunearsi in area e depositare in rete un sinistro a fil di cotone imparabile per l’estremo difensore avversario. Con una parola, letale. Fino al gol di Mota, Svilar era stato uno dei migliori in campo: l’errore in occasione dell’1-1 di Mota, però, pesa come un macigno nell’analisi complessiva della prestazione dell’estremo difensore giallorosso.

Voti Monza-Roma 1-1, Pellegrini non convince

Ancora in ombra Matias Soulé. Se si esclude il suggerimento in verticale con il quale l’esterno offensivo argentino ha imbeccato Dovbyk lanciato in ripartenza, l’esterno argentino ha faticato a ritagliarsi una posizione pericolosa. Molto più nel vivo del gioco, invece, Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma si è reso protagonista di almeno tre occasioni importanti, non riuscendo però a concretizzarle, sparendo di fatto nella ripresa.

Dopo un primo tempo importante sotto tanti punti di vista, Manu Koné non riesce ad imprimere il suo sigillo su una gara che l’ha visto a lungo protagonista. Il centrocampista francese si fa sentire sia fisicamente che come letture, ma ha l’unica pecca di non riuscire ad inquadrare lo specchio di porta avversario. Poco appariscente anche la prova di Angelino, spesso in difficoltà quando attaccato in verticale.

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar 5; Mancini 5.5, Ndicka 6, Angeliño 5 (71′ Hermoso 6); Celik 5 (86′ Baldanzi s.v.), Koné 6, Cristante 5.5, El Shaarawy 6 (19′ Zalewski 5); Soulé 5 (71′ Pisilli 6), Pellegrini 4.5 (86′ Shomurodov s.v); Dovbyk 7