Cessione della Roma, Alessio Manieri: “Voci sempre più insistenti”

Roma, gli indizi di un possibile addio dei Friedkin ci sono: in diretta sul nostro canale Twitch ecco le parole di Alessio Manieri in merito alla questione

Giorno di diretta per il canale Twitch di AsRomalive.it. Il lunedì e il giovedì (dalle 14 alle 16) con Alessio Manieri, il direttore Daniele Trecca e i giornalisti del portale discutono sulla Roma. E come al solito arrivano notizie, importanti. Come sempre.

Si parla, ancora, di quella che potrebbe essere una cessione della Roma. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, ci sarebbero gli arabi pronti a rilevare la società che è in mano ai Friedkin. E proprio Manieri, nel merito, ha svelato questo: “A me continuano a dire che gli arabi ci sono. Mi arrivano voci sempre più insistenti sulla cessione societaria. Un interessamento confermato anche da Trecca: “Esiste ed è reale” ha sottolineato il direttore di Asromalive.it.

Roma, le parole di Manieri

Poi, Manieri, a conferma delle sue notizie, ha voluto fare un esempio: “Hanno tagliato tutte le teste a Trigoria, i Friedkin all’inizio erano sempre allo stadio, erano sempre a Trigoria, ora non si vedono più. Ricorda i quasi due anni in cui non si vedeva più Pallotta a Roma” ha detto ancora. Insomma, tutti questi indizi potrebbero portare a pensare che le notizie in possesso siano reali. In tutto questo la Roma non si è mai esposta: non ha mai smentito una notizia del genere, ma ha ribadito, anche dopo l’esonero di De Rossi, che il loro impegno verso i colori giallorossi rimarrà identico.

Notizie, quindi, che come al solito animano i pomeriggio dei tifosi giallorossi. La storia degli arabi, come sappiamo, non è nuova: se ne parla da diverso tempo solamente che, nell’ultimo periodo, sta ritornando con grande insistenza. Vedremo quello che succederà, ovviamente, nei prossimi mesi.