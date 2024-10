Fallo su Baldanzi, cos’hanno detto al VAR: Gervasoni insiste, tifosi furiosi

Fallo su Baldanzi in Monza-Roma, a Open Var gli arbitri non fanno un passo indietro: è stato giusto secondo la CAN non concedere il rigore.

Una partita che poteva segnare il destino dei due tecnici. Il Monza di Alessandro Nesta non ha ancora vinto in questa stagione e la panchina dell’ex fuoriclasse di Lazio e Milan non è più così tranquilla. La Roma di Ivan Juric, dal canto suo non sta certo lanciando segnali migliori della Roma delle prime quattro giornate guidata da Daniele De Rossi. Monza-Roma si è pertanto giocata, e molto, anche sulle due panchine.

Per questo il risultato finale, 1-1, non accontenta nessuno. Non porta sollievo alla classifica dei brianzoli, che toccano quota quattro né, tantomeno, soddisfa e rassicurai dirigenti giallorossi che vivono in un apparente stato confusionale non sapendo quale strada intraprendere. Un pareggio che non cambia sostanzialmente nulla anche se, però, lascia parecchio amaro in bocca in casa giallorossa per via di una non-decisione arbitrale che ha indubbiamente pesato sul risultato finale. Il ‘fattaccio’ avviene al minuto 87, quando il risultato è inchiodato sull1-1.

Lungo cross in area del Monza dove Baldanzi e Kyriakopoulos si ‘sfidano’ fisicamente per posizionarsi al meglio in area. Il fantasista della Roma viene colpito con un pestone del difensore del Monza. Il direttore di gara La Penna lascia proseguire. Inutili le proteste dei giocatori giallorossi.

Il mancato rigore su Baldanzi protagonista a Open Var

Nel corso di Open Var, su DAZN, il mancato rigore su Baldanzi è stato uno degli episodi discussi. Arbitro: “Niente, niente, niente” e poi “Vai, via”. Le voci dalla sala Var dove c’era Aureliano riferiscono all’arbitro come: “gli dà un pestone ma sta correndo e non sta guardando il pallone. Lui è fermo, Baldanzi, e lui sta guardando il pallone Kyriakopoulos. Puoi riprendere il gioco loro stanno correndo, lo pesta nel piede, ma non fa nessuna azione fallosa, ok? Non è rigore”.

L’ex arbitro, Gianpaolo Calvarese ha postato su X il suo commento sull’episodio tanto discusso di Monza: “Monza-Roma| Suona strano non vedere assegnato oggi un calcio di rigore per un pestone in area di rigore. Soprattutto alla luce di altri precedenti. Per quanto il contatto Kyriakopoulos-Baldanzi sia fortuito, è anche funzionale: infatti il giocatore giallorosso non riesce a saltare“. Un errore che la Roma paga con due punti in meno in classifica.

Un errore che gli arbitri invece non ammettono. Andrea Gervasoni, vice commissario designatore della CAN di Serie A e B, proprio a Open Var ha affermato che è stato corretto non concedere il calcio di rigore: i due calciatori “guardano in aria” e quindi è uno “scontro fortuito di gioco”. “Perché siano da rigore riteniamo che debbano essere degli step on foot chiari, da cartellino giallo per imprudenza”. Per l’intervento VAR, ha poi aggiunto, “il piede deve essere schiacciato completamente”. Oltre il danno, la beffa. Per la Roma e per tutti i suoi tifosi.