Infortuni Roma, non solo Dybala: ecco gli esami

Dopo il pari rimediato ieri in trasferta dalla sua Roma contro il Monza, per Ivan Juric bisogna registrare delle importanti novità.

Dopo aver vinto contro l’Udinese ed il Venezia, lvan Juric ha compiuto il suo primo mezzo passo falso in campionato. I giallorossi, infatti, hanno pareggiato ieri in trasferta contro il Monza di Alessandro Nesta con il risultato finale di 1-1.

A passare in vantaggio è stata proprio la Roma con il gol di Artem Dovbyk, ma poi i biancoscudati hanno pareggiato con Dany Mota. C’è da dire, però, che la squadra giallorossa meritava sicuramente i tre punti, considerando sia le tante occasioni avute che la mancata concessione del rigore per il fallo di Kyriakopoulos su Baldanzi.

La Roma, dunque, è arrivata alla sosta del mese di ottobre al nono posto e con tre punti di svantaggio sulla Lazio quarta. Alla ripresa, di fatto, i giallorossi sono attesi dalla difficilissima sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica. Proprio per questa gara, anche se mancando due settimane, bisogna registrare delle novità importanti.

Roma, Dybala cercherà di recuperare per la sfida con l’Inter: le ultime anche su El Shaarawy

Paulo Dybala, dopo il problema muscolare che gli ha impedito di giocare col Monza e di rispondere alla convocazione dell’Argentina di Scaloni, cercherà di tornare a disposizione proprio per la sfida contro l’Inter. Mentre per El Shaarawy, sostituito dopo appena 20 minuti, bisogna registrare un infortunio al polpaccio.

Per l’esterno italiano, dunque, si attenderà nei prossimi giorni per avere un quadro più dettagliato, anche se sembra davvero difficile che possa riuscire a recuperare per la gara con l’Inter. Trigoria, nel frattempo, si è ‘svuotata’, visti i tredici giocatori convocati dalla rispettive nazionali.