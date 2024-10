Roma, anticipazioni maglia 2025-26: il ritorno fa la storia

Roma, ritorno al futuro. Le indiscrezioni continuano in maniera clamorosa e i tifosi sono già impazienti. Ecco le ultime novità in merito alla nuova maglia

Un ritorno all’antico. Che poi è un ritorno magico, visto che parliamo di anni spettacolari, diversi, anni magici. Anni che hanno segnato un epoca. E adesso le indiscrezioni dei giorni scorsi vengono confermate di nuovo.

Una Roma che guarda al futuro non perdendo di vista il passato. Proprio così. Una Roma che non vuole smettere di andare avanti, di migliorarsi, ma che vuole anche non perdere un legame profondo con i propri colori e con la città. Ed è forse per questo che Adidas, secondo le indiscrezioni che sono state riportate dal sito specializzato footyheadlines.com, ha deciso per la prossima stagione di riproporre una maglia clamorosa.

Roma, i dettagli della nuova maglia

“Footy Headlines può trapelare in esclusiva La nuova divisa casalinga 25-26 della Roma che riporterà ancora una volta gli iconici colori del 1992-94” si legge testualmente sul sito. “Adidas rilascerà anche la maglia remake dell’AS Roma 2024-1993 con lo sponsor originale Barilla, che dovrebbe essere rilasciata a breve” sottolineano ancora. Insomma, un remake storico, che si è un po’ visto anche con le nuove tute, che piace e anche molto ai tifosi giallorossi. Che non hanno mai badato a spese nel momento in cui hanno dovuto comprare qualcosa di giallorosso.

“La maglia da calcio away dell’Adidas AS Roma 25-26 sarà prevalentemente arancione con dettagli neri” svela ancora il sito citato prima. Insomma, un ritorno al passato clamoroso.