Roma, Juric sta già pagando: incombe De Rossi

L’ombra di De Rossi su Juric: il pareggio potrebbe bastare al tecnico che ha preso il posto di DDR meno di un mese fa. La situazione raccontata da Repubblica

Un punto. Non esaltante. Con l’errore arbitrale che avrebbe potuto regalare un’altra sorte alla Roma e con la moviola che, evidente, dà ragione a Ghisolfi che ha fatto sentire la propria voce alla fine della partita.

Insomma, c’è l’amaro in bocca ma non solo. C’è, secondo La Repubblica in edicola questa mattina, anche l’ombra di De Rossi sul futuro di Juric. Facciamo un resoconto: DDR è stato cacciato dopo il pareggio contro il Genoa arrivato all’ultimo istante in una partita dove, un altro errore arbitrale (fallo in area di rigore su Dybala e altri 2 punti persi), ha indirizzato il match. Stessa cosa di ieri.

De Rossi al posto di Juric: la situazione

“Un risultato poco esaltante che, salvo sorprese, è sufficiente a tenere sulle rispettive panchine Nesta e Juric” si legge sul giornale oggi. Che però sottolinea anche questo, sul tecnico: “Che, al di là dell’ostentato entusiasmo nelle dichiarazioni paga gli scivoloni in Europa e l’amore della città per De Rossi, che molti rivorrebbero al posto che fino a nemmeno un mese fa era suo”.

Insomma, le voci non si frenano e non si placano. Le voci di un possibile ritorno di DDR, che è ancora sotto contratto e lo sarà salvo accordi diversi per quasi altri tre anni, continuano ad essere insistenti. Adesso c’è la sosta e si sa, è un periodo nel quale i pensieri possono essere diversi. I Friedkin sono lontani ma finalmente davanti alle telecamere si è visto Ghisolfi che ha subito alzato giustamente la voce. E inoltre non c’è Lina Souloukou, che con De Rossi non è che avesse questo grande rapporto, viene raccontato. L’ombra di De Rossi su Juric, quindi. Stravolgimenti? Ribaltoni? Non sappiamo, non si conosce il pensiero dei Friedkin sull’argomento. Che però una decisione meno di un mese fa l’hanno presa. E ai tifosi non è andata giù: loro ancora contestano. Con un Juric che comunque paga, in maniera anche abbastanza importante, tutto quello che si è creato fino al momento.