Moviola Monza-Roma, disastro La Penna-Aureliano: “Colpevoli”

Moviola Monza-Roma: questa mattina i quotidiani sportivi unanimi contro le decisioni di La Penna e Aureliano. Per tutte e tre i giornali sono insufficienti

Il giorno dopo fa ancora più male. Perché se nonostante a Open Var su Dazn, ci sia stato un commento diverso nell’occasione del fallo su Baldanzi dentro l’area di rigore, apparso solare, e che La Penna in campo e Aureliano al Var non hanno visto, questa mattina la moviola dei giornali condanna, in maniera pesante, l’operato sia del direttore di gara sia dell’assistente al monitor.

Due punti persi. Sì, ok, poi il rigore si sarebbe dovuto trasformare ed è vero, ma non andare dal dischetto è qualcosa di incredibile che non può passare inosservata. Sulla Gazzetta dello Sport, La Penna, si becca un 4,5: “Voto influenzato pesantemente – si legge – dal Var Aureliano per il rigore non dato su Baldanzi”. Insomma, sul quotidiano rosa il giudizio è netto. Anche su TuttoSport l’arbitro è insufficiente: in questo caso il voto è 5,5.

Moviola Monza-Roma, i voti a La Penna e Aureliano

Anche il moviolista del Corriere dello Sport non ha nessun dubbio: sia La Penna che Aureliano si beccano un 5: “Alla Roma manca un rigore quando Kyriakopoulos e Baldanzi si contendono il pallone. Entrambi guardano la sfera, ma il greco schiaccia il piede sinistro del romanista. A La Penna non vengono in soccorso nemmeno dalla sala Var della vicina Lissone, e il danno è presto fatto”.

Sì, si tratta di un vero e proprio danno nei confronti della Roma, che a tre minuti dalla fine della partita sarebbe potuta andare dagli undici metri. Due punti persi, che possono pesare come macigni dentro una stagione già condizionata dai pareggi. “Resta colpevolmente in silenzio”, riferendosi ad Aureliano, il commento del quotidiano romano. Insomma, una Roma derubata. E la mattina dopo fa ancora più male.