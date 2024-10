Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: “È ancora presto”

Dopo il pari contro il Monza di Nesta, nella Roma di Ivan Juric bisogna registrare un annuncio ufficiale davvero importante.

Dopo aver perso in Europa League per 1-0 contro gli svedesi dell’Elfsborg , la Roma di Ivan Juric ha ottenuto un altro risultato deludente. Domenica scorsa, infatti, i giallorossi non sono andati oltre l’1-1 contro il Monza di Alessandro Nesta.

Tuttavia, a differenza del match contro l’Elfsborg, la Roma meritava sicuramente il successo contro i brianzoli. Oltre al gol di Dovbyk, infatti, il team capitolino ha avuto diverse occasioni, senza contare il rigore netto non concesso a Baldanzi.

A causa di questo pareggio contro il Monza, dunque, la Roma è scivolata al nono posto con tre punti di svantaggio dalla Lazio quarta. Questo primo scorcio di stagione, di fatto, per i giallorossi è stato molto complicato, anche se tra le pochissime note liete bisogna sicuramente Pisilli. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle importanti dichiarazioni.

Roma, Pisilli: “Non so se giocherà per sempre con la maglia giallorossa”

Il centrocampista romanista, esattamente nel corso di una conferenza stampa tenuta durante il ritiro dell’Italia a Coverciano, ha infatti parlato così: “Se diventerò un simbolo della Roma? Io sono un tifoso giallorosso, ma è ancora troppo presto per poter dire se giocherò per tutta la mia carriera con la maglia della Roma”.

Queste parole di Pisilli, di fatto, rispecchiano la grandissima umiltà del classe 2004. Il centrocampista, infatti, non sa ancora se riuscirà a diventare un titolare fisso della sua squadra del cuore, ovvero la Roma. Ricordiamo che il calciatore è in trattativa giallorossa anche per un rinnovo del contratto fino al 2029.