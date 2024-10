Come Kalulu: scaricato dal Milan, lo prende la Juve

Dopo il pari rimediato in casa contro il Cagliari di Davide Nciola, per la Juve di Thiago Motta ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan.

La Juventus di Thiago Motta, dopo la grande vittoria in Champions League ottenuta in Germania contro il Lipsia, non si è ripetuta in campionato. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato per 1-1 domenica scorsa all’Allianz Stadium contro il Cagliari di Davide Nicola.

La ‘Vecchia Signora’ era riuscita anche a passare in vantaggio con il rigore realizzato da Dusan Vlahovic, ma poi si è fatta raggiungere da Marin sempre con un penalty. Con questo pareggio, dunque, la Juventus ha visto sia aumentare il proprio svantaggio dal Napoli capolista (che ora dista tre punti) che l’Inter sopravanzare in classifica al secondo posto.

La Juventus, una volta che sarà terminata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, è attesa dalla sfida interna contro la sorprendente Lazio di Marco Baroni. Tuttavia, prima della sfida contro i biancocelesti, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare delle grosse novità di calciomercato.

Calciomercato Juve, Giuntoli ha avuto dei contatti con l’agente di Tomori: ecco le ultime

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Paolo Paganini, giornalista della ‘RAI’, la Juventus è infatti sempre alla ricerca del sostituto dell’infortunato Bremer. Tuttavia, oltre a Kiwior, Cristiano Giuntoli ha avuto nelle ultime ore dei contatti con l’agente di Fikayo Tomori.

Dopo quello di Kalulu, quindi, la Juve tenta di prendere un altro giocatore del Milan di Paulo Fonseca. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, sarebbe stato molto deluso dalla prestazione di Tomori contro la Fiorentina. Il difensore inglese, infatti, è stato molto criticato dall’ex allenatore della Roma per il suo errore nel gol vittoria del team toscano realizzato da Gudmundsson.