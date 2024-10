Dalla Juve all’Inter: contratto di cinque anni

In attesa del ritorno del campionato di Serie A, Juventus ed Inter sono al centro di una novità di calciomercato.

La Juventus, dopo la prestigiosa vittoria in Champions League contro il Lipsia, ha pareggiato domenica scorsa in campionato contro il Cagliari. All’Allianz Stadium, infatti, c’è stato un ‘pareggio di rigore’, visto che i gol realizzati da Vlahovic e Marin sono arrivati entrambi dagli undici metri.

Con questo risultato, di fatto, la Juventus è stata sorpassata in classifica dall’Inter di Simone Inzaghi. La squadra agli ordini di Thiago Motta, dunque, è ora terza con tre punti di svantaggio dal Napoli capolista. I bianconeri, una volta terminata la sosta per lasciare spazio alle varie nazionali, saranno attesi da un difficile match.

La Juve, infatti, ospiterà all’Allianz Stadium una delle squadre più in forma del nostro campionato, ovvero la Lazio di Marco Baroni. Tuttavia, prima della gara contro i biancocelesti, in casa della ‘Vecchia Signora’ ci sono da registrare delle brutte notizie in sede di calciomercato per ‘colpa’ dell’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Juve, il Barcellona ha offerto un contratto di 5 anni a David: c’è anche l’Inter sul bomber

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Ekrem Konur’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Barcellona ha infatti intenzione di offrire a Jonathan David un contratto di 4-5 anni. Tuttavia, oltre a quello catalano, ci sono altri club europei sul centravanti canadese.

Jonathan David, il cui contratto con Lille scadrà l’anno prossimo, è seguito anche da squadre italiane (Inter e Napoli) e da ben quattro team della Premier League: Manchester United, Tottenham, Arsenal e Manchester City. La Juve, di fatto, è stata superata da tutti questi club nella corsa per arrivare alla punta canadese.